- CE a propus infiintarea Autoritatii Europene a Muncii România are o noua sansa de a gazdui o agentie europeana, dupa ce Comisia Europeana a propus astazi înfiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, care ar putea fi creata anul viitor. Sefa reprezentantei Comisiei Europene…

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Comisia Europeana vrea sa impuna tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, o serie de masuri coercitive fiind pregatite, in caz de refuz. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza…

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- Producatorii de medicamente spun ca au incercat in repetate randuri sa ia legatura cu Guvernul si cu Ministerul Sanatatii, pentru a gasi solutii mai rapide la criza medicamentelor deficitare, cum e imunoglobulina, dar nu au primit niciun raspuns. "Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Comisia Europeana a lansat un apel privind exprimarea interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din statele membre, in scopul imbunatatirii modului in care fondurile europene sunt gestionate si investite. „Politica de coeziune…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, si Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, au cerut, luni, aplicarea imediata a armistitiului umanitar in Siria adoptat sambata de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, relateaza cotidianul Le Monde.

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat in fruntea listei candidaților selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare. Totodata șefii statelor și guvernelor reuniți, vineri, intr-o…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Demersul ministrului Toader "va produce cel putin nedumerire" la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis considera ca ministrul justitiei Tudor Toader nu a prezentat motive temeinice si clare pentru demiterea Codrutei Kovesi de la sefia DNA. Intr-o declaratie la Bruxelles, la Consiliul European,…

- Banii UE pe agenda Consiliului European Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta, astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European despre teme institutionale si prioritatile politice pentru…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Numarul extracomunitarilor care au patruns ilegal in Uniunea Europeana a scazut in anul 2017, fiind la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, anunta Agentia europeana pentru protectia frontierelor (Frontex), potrivit EUObserver. In total, in anul 2017, in tarile Uniunii Europene au fost…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- In pregatirea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni. Președintele Comisiei…

- Ambele echipe de negociere au inceput marti un dialog "intens" la Bruxelles, pentru a incerca sa se puna de acord, inainte de sfarsitul lunii martie, cu privire la conditiile unei perioade de tranzitie. Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), a avertizat luni ca anumite bariere in…

- Comisia Europeana a anuntat ca va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor...

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- Problema relației cu Bruxelles-ul este una de maxima importanța la ora actuala in țarile de la periferia Uniunii Europene. Mai ales țarile din est descopera ca au inlocuit hegemonia Moscovei cu cea europeana și trateaza foarte serios maniera in care suveranitatea lor este incalcata prin decizii ale…

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Pe data de 28 ianuarie 2018, se aniverseaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, care marcheaza implinirea a 37 de ani de la semnarea, la Strasbourg in anul 1981, a Conventiei 108 pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal - primul instrument legal…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax . Propunerile privind structurarea bugetului Uniunii Europene…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (…) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg,…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa o elimine complet la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters, avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene…

- Cu acronimul E-rare 3, proiectul este finantat de Comisia Europeana prin ERA-NET Co fund si coordonat de National Funding Agency for Research. „Bolile rare sunt boli care, conform definitiei Uniunii Europene, afecteaza mai putin de 5 din 10.000 de persoane. Exista 7.000 de boli rare distincte ce afecteaza…

- Deputatul aradean Glad Varga arata cum la cinci ani de la termenul limita oficial pentru revizuire si dupa ce Comisia Europeana a decis in aprilie 2017 sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o procedura de infringement pe acest subiect, Guvernul Tudose a aprobat Planul…

- UPDATE: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, 3 ianuarie a.c., Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat luni increderea in "rolul constructiv si proeuropean" pe care il va juca in cadrul Uniunii Europene noul guvern din Austria, la care participa si extrema dreapta, relateaza AFP. Tusk l-a "felicitat calduros" intr-o scrisoare pe liderul crestin-democrat…

- In marja Consiliului European, Președintele Romaniei a participat la Summitul Euro+, la care au luat parte și statele membre non-euro. In ceea ce privește domeniul securitații și apararii, a fost lansat oficial instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO). Președintele Klaus Iohannis…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat joi un apel la 'unitate' pentru depasirea diviziunilor care se manifesta, pe de o parte, intre tarile din estul si din vestul Uniunii Europene in chestiunea migratiei si, pe de alta parte, intre tarile din nordul si sudul blocului comunitar…