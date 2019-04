Comisia Europeană prognozează o creștere a prețului la carnea de porc Conform noilor estimari ale executivului comunitar publicate miercuri, exporturile UE de carne de porc ar urma sa ajunga la 2,92 milioane tone in 2019, in crestere cu 9% fata de 2,68 milioane tone anul trecut. In plus, spre deosebire de situatia de anul trecut, cand exporturile UE au crescut cu 4% chiar daca cererea venita din China a scazut, Comisia sustine ca anul acest pesta porcina africana va duce la cresterea importurilor Chinei. "In 2019, exporturile de carne de porc ar urma sa creasca in mod semnificativ pe masura ce creste cererea chineza. Preturile cresc si ele in conditiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

