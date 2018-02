Comisia Europeana prezinta o strategie de aderare pentru sase tari balcanice, 2025 fiind termenul pentru ca Serbia si Muntenegru sa devina membre ale Uniunii

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni. Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida…

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- LIGA NATIUNILOR la fotbal. Pentru nationala Romaniei urmeaza participarea in Liga Națiunilor 2018/2019, acolo unde va intalni adversari de același calibru reuniți in Seria C.Pentru tragerea la sorți Romania a fost repartizata in Seria C, alaturi de Ungaria, Scoția, Slovenia, Grecia, Serbia,…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Serbia si Muntenegru sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, posibil in 2025, a declarat intr-un interviu pentru Reuters comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Uniunea Europeana lanseaza un efort diplomatic de a accelera pasii pentru aderarea…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Grapini a ținut sa promoveze centenarul Marii Uniri a romanilor printr-un eveniment la nivelul cel mai inalt al țarii noastre, scop in care a organizat un spectacol folcloric de inalta ținuta, la care au fost invitați ziariști, studenți din Timișoara și din intreaga Romanie. Evenimentul, denumit…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Sebastian Ghița, fost deputat al Romaniei, fugar in dosare de mare corupție, s-ar ocupa de afaceri in Serbia, acolo unde a fost depistat de organele judiciare și unde se judeca cererea de extradare, afirma surse apropiate deputatului. Potrivit acestora Sebastian Ghița ar fi avut in urma cu aproximativ…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Comitetul Ecomic și Social European a selectat Colegiul Tehnic Decebal din județul Mehedinți printre cele 33 de școliCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• din intreaga Europa, care vor veni la Bruxelles in luna martie și vor prezenta instituțiilor europene opinia lor in legatura…

- Romania devine, in urma unor schimbari organizationale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt tari din sudul si sud-estul Europei si pentru Kosovo. In urma deciziei, operatiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Slovenia…

- Romania devine, in urma unor schimbari organizaționale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt țari din sudul și sud-estul Europei și pentru Kosovo. In urma deciziei, operațiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Slovenia și…

- "Politia Romana si autoritatile din tarile membre Europol au actionat pentru contracararea traficului ilegal de arme si munitii in spatiul comunitar, in cadrul Joint Action Days. Mii de persoane si sute de vehicule au fost verificate de politistii romani specializati in arme, explozivi si substante…

- Bulgaria, care va prelua președința Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie, va insista pentru o apropiere mai mare a țarilor din Balcanii de Vest de blocul comunitar, relateaza agenția Reuters, preluata ce Agerpres.ro. Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Bosnia și Kosovo aspira…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Dintre sportivii romani cu performanțe deosebite in acest an au mai fost menționați canotoarele Ionela-Livia Lehaci, Gianina Beleaga (campioane mondiale la dublu vasle categorie ușoara), Madalina Bereș și Laura Oprea (campioane europene la dublu rame), canoiștii Victor Mihalachi și Leonid Carp, vicecampioni…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin , Horia Tecau, caștigator in proba de dublu a turneului de tenis US Open, gimnaștii Marian Dragulescu și Catalina Ponor, campioni europeni anul acesta la Cluj-Napoca, se numara printre nominalizații la cea de-a 45-a ediție a anchetei ”Cei…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeana, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Exista mai multa disponibilitate…

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza (formatul de cooperare „16+1”), care se va desfasura luni la Budapesta. Potrivit unui comunicat…

- Ivica Dacic considera ca aderarea la Uniunea Europeana este principalul scop al Serbiei. Cu toate acestea, condiția impusa de UE ca Serbia sa recunoasca Kosovo drept stat independent este inacceptabila. Serbia, alaturi de Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Macedonia si Muntenegru…

- Serbia nu va recunoaste statul Kosovo doar pentru i se va facilita intrarea în Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul sârb de Externe, Ivica Dacici, citat de site-ul b92.net, informeaza Mediafax. "Vrem sa ajungem la un acord, vrem o solutie justa si durabila, dar…

- Fost director de marketing la ȚSKA Sofia, Rumen Vatkov este omul care a facut proiectul Mega League, un campionat al celor mai tari echipe din sud-estul Europei: ”Inițial, nici Jules Rimet nu era luat in seama”. Libertatea a discutat cu Rumen Vatkov, 33 de ani, omul care lucreaza la proiectul Mega League…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Compania Preturi Pentru Tine (PPT), unul dintre cei mai mari retaileri de imbracaminte si incaltaminte, cu activitate pe piata locala din 2006, s-a mutat in cladirea de birouri City Offices, parte din portofoliul Globalworth. Procesul de selectie si inchiriere a noului spatiu de 1,700 mp a fost coordonat…

- Intr-un raport realizat pentru sase tari din Balcani (Albania, Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia si Serbia), FMI arata ca sistemele bancare din aceste tari sunt afectate de lipsa de finantare, un nivel ridicat al creditelor neperformante si proceduri slabe privind falimentul. Aceste deficiente…

- Un val de aer rece dinspre Oceanul Arctic a patruns în Europa în acest weekend, iar la începutul saptamânii va atinge zona Mediteranei, precum și Balcanii, potrivit Severe Weather. Vor avea loc caderi masive de zapada în Alpi, dar și în vestul Sloveniei, în…

- Un val de ger polar a patruns in Europa in weekend-ul ce a trecut, iar la inceputul saptamanii va antinge zona Mediteranei si Balcanii. Vor avea loc caderi masive de zapada in Alpi, dar si in vestul Sloveniei, in Croatia, Bosnia, Serbia, Muntenegru si este posibil ca frontul de aer rece sa ajunga si…

- Conform coeficientilor, nationala Romaniei, pregatita de Cosmin Contra, va face parte din urna a treia. Liga A va contine 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe de 3 echipe. Urmatoarele 12, conform clasamentului, vor fi repartizate in Liga B (impartite la fel ca si Liga A), 15 vor merge in…

- UEFA a confirmat modul cum vor arata cele patru ligi ale Ligii Natiunilor, competitie care va debuta in septembrie 2018. Romania face parte, asa cum am anticipat, din urna a patra. Forul continental a facut public si calendarul competitiei. Conform coeficientilor, nationala Romaniei,…

- In timpul vizitei la Bruxelles, miercuri, pe 8 noiembrie, premierul Bulgariei, Boiko Borisov, sustine ca Brexit ar putea reprezenta o oportunitate a deschiderii Uniunii Europene catre sase natiuni, din fosta Iugoslavie, care aspira sa adere inca din 2007, potrivit Mediafax. "Este o adevarata…