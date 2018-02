Comisia Europeană prezintă noi instrumente pentru combaterea fraudei Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea sa poata face schimb de informatii, si de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii.



Cele mai prudente estimari arata ca frauda in domeniul TVA poate duce la o pierdere de venituri de peste 50 miliarde de euro pe an pentru statele membre ale UE - bani care ar trebui sa se indrepte catre investitii publice in spitale, scoli si drumuri. Dezvaluirile din Paradise Papers au aratat din nou modul in care persoane si societati instarite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

