- Ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020, de la un avans estimat la 4% in 2018, se arata in Previziunile economice intermediare de iarna, publicate joi de Comisia Europeana (CE). "Boom-ul economic care a început în România…

- ​Ordonanța de urgența 114/2018, introdusa de Guvern între Craciun și Revelion, anul trecut, care prevede masuri asupra bancilor și companiilor energetice, constituie un risc în prognoza economica pentru România, având potențiale efecte negative asupra creditarii și asupra deciziilor…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta saptamana viitoare in plenul Parlamentului European prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Seful Executivului a anuntat ca joi si vineri are loc la Bucuresti lansarea oficiala a presedintiei Consiliului UE in doua cladiri simbol pentru…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta. Evolutiile…

- Efectele cumulate ale declinului investițiilor publice, situate in 2018 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, au determinat un paradox al evoluțiilor economice actuale, in care creșterea economica nu contribuie totuși la imbunatațirea situației fiscale, adauga Pirtea: „Concentrarea tendințelor…