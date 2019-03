Autoritatea de concurenta a Comisiei Europene (CE) intentioneaza sa transmita in aceasta primavara plangeri oficiale producatorilor auto germani BMW, Daimler si Volkswagen, acuzati de o intelegere secreta in domeniul emisiilor motoarelor diesel, a anuntat miercuri publicatia Handelsblatt, transmite Reuters. In asa-numita 'Comunicare privind obiectiunile' formulata de Comisie, ar urma sa fie prezentate detaliile cuprinzatoare ale acuzatiilor, care ar putea duce la amendarea celor trei companii.

Conform Handelsblatt, documentele procurorilor din Braunschweig si Munich arata ca producatorii…