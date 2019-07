Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- "Putem spune ca nu au existat atacuri sau dezvaluiri majore ale hackerilor, ci numeroase rapoarte de campanii de dezinformare, in principal prin roboți și conturi false", a declarat comisarul responsabil de securitate al UE, Julian King, la WELT AM SONNTAG. Potrivit lui King, tendința este…

- Boris Johnson, favorit in cursa pentru postul de prim-ministru dupa demisia dnei Theresa May, avertizeaza ca nu va achita factura Brexit decat in anumite condiții. Michel Barnier, negociatorul-șef al Brexit din partea europenilor, exclude renegocierea acordului deja incheiat in noiembrie cu doamna Theresa…

- Fervent aparator al Brexit, favorit in prezent la preluarea postului de prim-ministru dupa demisia doamnei Theresa May, Boris Johnson, fost ministru de Externe, are cale libera din partea justiției. Inalta Curte din Londra i-a dat dreptate lui Johnson, care a introdus recurs pentru a impiedica urmarirea…

- Partidul GERB, al premierului Boiko Borisov, a obtinut 30,77% din voturi in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Bulgaria, cu peste cinci puncte procentuale mai multe decat opozitia socialista, arata datele transmise luni, la ora locala 07:00 (04:00 GMT) de Comisia electorala…

- Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni care se prezinta la vot sunt britanicii si olandezii, care vor face acest lucru joi, 23 mai.Regatul Unit nu ar fi trebuit sa participe la acest vot, dar este obligat intrucat Brexitul a fost amanat. Nu este asteptat niciun exit-poll…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Theresa May, ar urma sa piarda sute de locuri in alegerile locale de joi din Regatul Unit, sporind astfel presiunea asupra guvernului de la Londra, care trece printr-o criza politica legata de intentia tarii de a iesi din Uniunea Europeana, transmite…