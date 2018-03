Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de condamnari pentru “extremism” in postari pe internet a crescut in Rusia, a constatat miercuri un ONG rus, exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu o aplicare “prea laxa” a legii in detrimentul “libertatii de exprimare”, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Potrivit raportului anual elaborat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Ministerul Sanatatii atentioneaza pacientii despre comercializarea online a unor medicamente neautorizate, care pot dauna sanatatii Ministerul Sanatatii atrage atentia populatiei asupra riscurilor la care se expun cei care cumpara medicamente de pe internet.Comercializarea unor medicamente neautorizate…

- Acest remediu este excelent impotriva durerilor de cap, constipatiei si artritei si poate fi folosit pentru a preveni cancerul. Trebuie doar sa combini sucul de la o lamaie cu o lingura de ulei de masline. 1. Lupta impotriva constipatiei - Ajuta la lubrifierea mucoaselor intestinale…

- Peste 65.000 de oameni au semnat o petiție impotriva revocarii Laurei Codruța Kovesi și ii cer președintelui Klaus Iohannis sa respinga solicitarea facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind demiterea procurorului-șef al DNA. Petiția va fi trimisa, luni, la Palatul Cotroceni. Petiția a fost…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- Comisia European a reacționat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, informeaza agentia MTI.In…

- «Violența in familie» este o realitate dura, chiar și intr-un județ pașnic precum Ialomița. Statistic, de la un an la altul, numarul cazurilor crește semnificativ. La nivelul județului, toate victimele primesc ingrijire și suport psihologic in cadrul serviciilor specializate ale Direcției Generale de…

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- In perioada 14-16 februarie a.c., in municipiul Calarași, județul Calarași se va desfașura conferința de inchidere a proiectului cu titlul „Cooperare transnaționala intre autoritați de aplicare a legii pentru intarirea activitații de prevenire și lupta impotriva fraudei cu fonduri europene acordate…

- Lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic intra intr-un nou stadiu, a carui implementare presupune intensificarea eforturilor internationale, a declarat, joi, seful Biroului ONU pentru Combaterea Terorismului, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat miercuri ca procesul legislativ pentru adoptarea legilor Justiției continua cu respectarea normelor constituționale, iar acest lucru este acceptat de Comisia Europeana, iar reprezentanții statelor membre nu au avut reproșuri concrete. ”N-am gasit pe nimeni,…

- Protestele impotriva legilor justiției vor avea un nou episod, miercuri, in Piața Victoriei. La un an de la inceputul protestelor pe OUG 13, pe rețelele de socializare s-au creat evenimente prin care oamenii se mobilizeaza pentru a ieși in strada. Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca lupta impotriva coruptiei nu are nicio legatura cu legile de organizare ale Justitiei, mentionand ca prin imaginea care s-a proiectat in exterior "cu buna stiinta si cu rea-vointa" se afecteaza independenta Justitiei…

- Conform specialistilor, cel putin 30 de minute de miscare pe zi contribuie la imbunatatirea starii de sanatate si a celei de spirit. Astfel, datorita activitatilor sportive poti obtine un tonus fizic si psihic mai bun. Nu in ultimul rand, antrenamentele zilnice te ajuta sa te mentii in forma si sa arati…

- Papa Francisc a cerut luni tarilor europene sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva antisemitismului, afirmand ca indiferenta fata de aceasta problema este precum un virus care ar putea permite raspandirea ideilor de ura rasiala, relateaza Reuters. Papa Francisc lansat acest apel…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a trimis scrisori de notificare prin care cere clarificari de la Danemarca, Italia, Olanda, Polonia si Portugalia.Comisia este ingrijorata de incredintarea directa a unor contracte in domeniul Apararii de catre Italia, Polonia si Portugalia, care nu par…

- Europenii nemultumiti de produsele sau serviciile cumparate online au la dispozitie o platforma pusa la punct de Comisia Europeana pentru a-si solutiona litigiile fara sa apeleze la justitie. Concret, cei care au astfel de probleme pot depune plangere pe Platforma de solutionare online a litigiilor…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Desi nu exista alimente ''miracol'' care sa ne protejeze impotriva cancerului sau care sa ne vindece, un stil de viata echilibrat poate asigura o stare optima de sanatate, implicit o protectie anticanceroasa. Este important sa stim ca...

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii...

- Adunarea Nationala bulgara (parlamentul tarii) a votat vineri, pentru a doua oara, legea privind combaterea coruptiei si confiscarea averilor dobandite ilegal, dupa ce presedintele Rumen Radev respinsese prin veto acest text, transmit BTA si Novinite. Legea anticoruptie, ceruta de mai…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor, relateaza AFP.

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Comisia Europeana a declansat astazi impotriva guvernului polonez o procedura care nu a mai fost niciodata necesara in cazul vreunui stat membru UE, si care ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei. 136 136 0 136 0 0

- Actiunea Comisiei Europene lansata miercuri impotriva Poloniei in legatura cu reforma justitiei din aceasta tara incalca suveranitatea Poloniei, iar Ungaria isi va folosi dreptul de veto, a declarat vicepremierul ungar Zsolt Semjen, informeaza agentia de presa Reuters. Semjen a declarat pentru agentia…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Comisia Europeana a declansat miercuri o procedura ce ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, o masura ce vine ca urmare a controversatelor reforme privind justitia din Polonia, transmit agentiile internationale de presa.

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press…

- Compania Nationala Posta Romana lanseaza serviciul online MyAWB, care permite clientilor sa renunte total la formularele completate de mana, in schimbul unei solutii rapide, pe internet. Serviciul este disponibil pe site-ul companiei, www.posta-romana.ro . Ne asteptam la reducerea masiva a timpilor…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigatie amanuntita asupra grupului suedez IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, pe care il banuieste ca a beneficiat de avantaje fiscale incorecte din partea Olandei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul comunitar precizează că,…

- Pentru persoanele diagnosticate cu cancer, cateva ore pe luna in care picteaza, deseneaza sau croșeteaza in cadrul unor ateliere de creație pot face minuni. In urma cu aproximativ zece ani, la Timișoara au luat naștere doua grupuri de suport pentru bolnavii de cancer. Membrii acestora, majoritatea persoane…

- Potrivit stirileprotv.ro, aceasta lupta nu a devenit virla datorita celor doua adversare, ci datorita gestului de solidaritate facut de fratele uneia dintre fete. Doua fetițe s-au luat la tranta, iar frațiorul uneia dintre ele nu a putut sa stea deoparte. A fugit din brațele parinților, a…

- Comisia Europeana vrea sa permita forțelor de poliție din statele membre sa consulte toate sistemele informatice naționale unde sunt inregistrați calatorii care trec frontierele, conform unui proiect prezentat marți, care urmarește sa acopere lipsurile din lupta impotriva terorismului, relateaza…

- Tokyo are unul dintre cele mai aglomerate sisteme de transport in comun din lume. Sa gasești un loc liber in metrou sau intr-un autobuz ori o persoana dispusa sa ți-l cedeze poate fi uneori o cursa a nervilor, mai ales pentru femeile insarcinate.

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care „ar putea afecta lupta impotriva coruptiei si independenta sistemului judiciar".

- Aceste programe informatice automatizate sunt intr-adevar in masura sa cumpere diverse produse pe internet intr-o fractiune de secunda, fiind mult mai rapizi decat orice fiinta umana, scrie Agerpres. Potrivit lui Charles Schumer, senator din partea statului american New York, acelasi scenariu se repeta…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citind un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor…

- Lupta impotriva imigrației ilegale este una dintre prioritațile președintelui Donald Trump, care a promis construirea unui zid la frontiera de 3.000 de km cu Mexicul, in numele luptei impotriva criminalitații și in favoarea protecției locurilor de munca ale americanilor. Numarul arestarilor…

- Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA este marcata anual la 1 decembrie, fiind o oportunitate pentru populația de pe tot globul de a fi solidara in lupta sa impotriva sindromului HIV. Si la nivelul judetului Dambovita, DSP Dambovita in colaborare cu Filiala de Cruce Rosie Dambovita si mai multe…

- Youtube anunța schimbari importante pentru lupta impotriva extremismului online. Directorul Susan Wojcicki a anunțat ca se vor face noi angajari și se va extinde parteneriatele existente pentru a opri raspandirea materialelor violente incarcate pe platforma. Susan Wojcicki, directorul Youtube, a anunțat…