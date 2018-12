Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a constatat ca, de la privatizarea eșuata a societații petrochimice Oltchim din Romania, in septembrie 2012, aceasta a beneficiat de ajutoare incompatibile in valoare aproximativa de 335 de milioane EUR. Romania trebuie sa recupereze in prezent aceste ajutoare de la Oltchim. In același…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si Ioan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu decizia Comisiei…

- Corina Crețu, comisar european pentru Politica Regionala, a declarat ca Romania se afla intr-o situație dezastruoasa. Imaginea pe care o are Romania, dupa ce Parlamentul European a votat o rezoluție impotriva Bucureștiului, iar Comisia Europeana a adoptat un MCV dezastruos, cu 20 de puncte critice,…

- Coaliția PSD-ALDE primește lovituri in succesiune, in demersul de a schimba sistemul judiciar din Romania. Comisia de la Veneția a trimis un raport extrem de critic la modificarile Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, iar acest raport ajunge și pe masa Comisiei Europene.Citește…

- Comisia Europeana a trimis o scrisoare autoritatilor romane in care formuleaza o serie de intrebari despre evolutiile legislative din domeniul justitiei, confirma Executivul comunitar, in urma unor...