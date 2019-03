Comisia Europeană nu va interzice echipamentele Huawei Technologies Comisarul pentru sectorul digital, Andrus Ansip, va prezenta recomandarile marti. In timp ce recomandarile nu au putere legala, vor avea influenta politica care ar putea conduce la adoptarea unor legi nationale in tarile UE.



Statele Unite au cerut Europei sa blocheze accesul pe piata al echipamentelor Huawei, afirmand ca acestea pot fi folosite de guvernul chinez pentru activitati de spionaj, potrivit news.ro.

Huawei a respins cu tarie acuzatiile, iar la inceputul acestei luni a dat in judecata guvernul american din acest motiv. Ansip va spune statelor UE sa se foloseasca de instrumentele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

