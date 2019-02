Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei nu a depus pana acum nicio cerere privind alocarea de fonduri de la Uniunea Europeana pentru Austrostrada „Unirii“, dupa cum precizeaza comisarul Corina Cretu intr-un raspuns dat la o scrisoare a deputatului USR Iulian Bulai.

- Intr-o interventie in presa centrala, istoricul Dorin Dobrincu a detaliat cateva dintre revendicarile miscarilor civice: demiterea sefului Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stabilirea unui calendar pentru finalizarea studiilor de fezabilitate ale autostrazii, asumarea…

- "Eu cred ca raspunde (blocarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept - n.r.) acestui principiu pe care-l avem foarte clar in Comisia Europeana si in Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar…

- Corina Cretu a declarat joi, la Cluj-Napoca, in cadrul unei conferinte dedicate politicii de coeziune, ca in timpul mandatului sau a facut tot 'ce era omeneste posibil pentru imbunatatirea ratei de absorbtie'. "Pentru actuala perioada de programare s-a inceput, dupa cum stiti, cu intarziere,…

- Comisarul european Corina Crețu a publicat o statistica ce arata ca România nu a fost capabila sa cheltuiasca nici un euro din cele 343 de milioane puse la dispoziție de UE pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor.

- Este unul dintre proiectele guvernului Dancila proiectate pentru a fi realizate prin PPP, in loc de construirea cu ajutorul fondurile europene gratuite. Comisarul european Corina Crețu a criticat in repetate randuri guvernul Dancila pentru ca ignora fondurile UE și nu trimite proiecte mari de infrastructura…

