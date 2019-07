Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a avut astazi, ca oaspete, pe Excelența Sa Ambasadorul Austriei la București, Isabel Rauscher, aflata pentru prima oara la Brașov intr-o vizita oficiala. In timpul discuțiilor protocolare, dupa schimbarea de amabilitați și trecerea in revista a atracțiilor…

- Vacantele de vara, departe de casa, raman preferatele romanilor. Pentru aproape jumatate dintre noi, tarile straine reprezinta varianta perfecta de petrecere a concediului, arata un studiu realizat de o companie de profil. Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria şi Germania sunt cele mai râvnite…

- Operatorul de televiziune cu plata Canal Plus a anuntat luni achizitionarea rivalului european M7, intr-o tranzactie estimata la aproximativ un miliard de euro (1,12 miliarde de dolari), de la firma de private equity Astorg, transmit AFP si Reuters. In urma achizitiei, Canal Plus isi extinde…

- Ministrul de Externe de la București, Teodor Melescanu, si-a cerut scuze ieri pentru ca românii din diaspora au fost obligati sa stea la rând ore întregi, pentru a putea vota. El a recunoscut ca votarea nu s-a desfasurat în conditii satisfacatoare în mai…

- Comisia Europeana a salutat, luni, rezultatul votului la referednumul din Romania, apreciind faptul ca majoritatea romanilor a spus "DA" pentru un sistem juridic independent, in care coruptia nu e tolerata. Mesajul este clar, a tinut sa...

- Comisarul european Corina Crețu aproba un ajutor financiar de peste 8 milioane de euro pentru regiunea de Nord-Est a Romaniei prin Fondul de solidaritate al UE La Sibiu, ne-am angajat sa ramanem uniți la bine și la greu, sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile și sa fim mereu unii alaturi…

- Comisia Europeana a propus miercuri un sprijin in valoare de 293,5 milioane euro de la Fondul de solidaritate al UE pentru Austria, Italia si Romania, ca urmare a dezastrelor naturale care au avut loc in 2018, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Cum puteți opri alte state sa urmeze exemplul Austriei, care a redus alocațiile pentru copiii romanilor? Iata raspunsurile candidaților la europarlamentare 2019 date in cadrul dezbaterii de la DC News: Norica Nicolai: In acest moment lucrurile sunt blocate pentru ca noi am intervenit…