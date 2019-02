Stiri pe aceeasi tema

- Raportul de tara publicat miercuri de Comisia Europeana pentru toate statele member arata ca 13 dintte acestea au o situatie economic ce provoaca grave dezechilibre la nivel national, pentru unele dintre acestea fiind vorba chiar despre dezechilibre excesive.

- PSD este nemulțumit de prestația Reprezentanței Comisiei Europene din România. Partidul de la putere îi someaza pe oficialii europeni sa opereze clarificarile care se impun în rapoartele MCV de monitorizare a României.

- Comisia Europeana a publicat raportul sau anual privind Erasmus+, care arata ca numarul de persoane care au participat la acest program este mai mare ca niciodata. In același timp, programul devine din ce in ce mai incluziv și mai internațional. In Romania: •7202 de studenți și stagiari au beneficiat…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, cheama Comisia Europeana in judecata la Tribunalul UE pentru a anula raportul OLAF, care constata frauda de fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care l-a adus in fata procurorilor DNA. Potrivit site-ului Tribunalului UE, dosarul Dragnea v Commission…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, cheama Comisia Europeana in judecata la Tribunalul UE pentru a anula raportul OLAF, care constata frauda de fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care l a adus in fata procurorilor DNA, scrie Romania TV. Potrivit site ului Tribunalului UE, dosarul…

- Premierul Viorica Dancila a ținut sa ii asigure pe angajații preluați de Chimcomplex Borzești de la Oltchim ca locurile lor de munca nu sunt in pericol, dupa ce Comisia Europeana a decis ca Guvernul ...

- Comisia Europeana a precizat ca amnistia și grațierea au starnit și in trecut ingrijorare, iar problema trebuie abordata prin implementarea recomandarilor din raportul MCV, potrivit g4media.ro. Tema amnistiei și grațierii trebuie abordata prin implementarea recomandarilor din raportul MCV, a declarat…

- Lumea ”nu merge deloc in directia buna” pentru a limita efectele devastatoare ale modificarilor climatice - in pofida problelor irefutabile, a avertizat luni ONU, in cadrul unui summit care testeaza hotararea mondiala in fata urgentei incalzirii globale, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Chiar…