Comisia Europeana ne-a dat inca 3 luni sa scapam de OUG 114! Cand ar putea fi liberalizata piata romaneasca de gaze

- Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane au propus un nou calendar de liberalizare a pietei, care se va finaliza la 1 aprilie 2021. Afirmatia ii apartine lui Claudiu Dumbraveanu,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin prin care populația va mai primi gaze naturale la preț redus doar pana la 31 martie 2020, in contextul in care Comisia Europeana a cerut eliminarea plafonarii prețurilor. Reamintim, plafonarea prețului la gazele de…

- Populatia ar putea beneficia de pretul plafonat la gaze naturale de 68 lei/MWh doar iarna aceasta, pana in martie 2020, nu pana in 2022, cum era initial prevazut, potrivit unui proiect al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Masura este o incercare a autoritatilor de a…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a elaborat un proiect de ordin prin care populația și CET-urile care asigura apa calda și caldura din marile orașe vor mai primi gaze naturale la preț redus doar pana la 31 martie 2020, in contextul in care Comisia Europeana a cerut eliminarea…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh, potrivit Agerpres. …

- Guvernul propune implementarea mecanismului taxarii inverse pentru comertul cu gaze naturale in interiorul tarii pana la data de 30 iunie 2022, prin proiectul de modificare a Codului fiscal, publicat miercuri pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Se propune implementarea mecanismului…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu 1 iulie. "Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE a aprobat, în şedinţa…