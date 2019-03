Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana sustine ca mecanismul prin care Romania a plafonat preturile la gazele naturale, in luna decembrie, prin Ordonanta 114, contravine regulilor europene si nu protejeaza de fapt consumatorii casnici. Institutia ne-a trimis, joi, o scrisoare de avertisment in acest sens.

- "La fel ca multe alte țari europene, Romania vrea sa iși repatrieze rezerva de aur.Despre proiectul de lege promovat de președintele PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei de aur a Romaniei, pentru moment spunem doar atat: Germania iși repatriaza rezerva de aur, Austria iși repatriaza…

- Romania risca sa fie investigata de Comisia Europeana cu privire la faptul ca incalca directiva gazelor si ar putea acorda ajutoare de stat ilegale consumatorilor industriali, prin prevederile OUG 114/2018, au declarat, marti, reprezentantii Deloitte si ROPEPCA, intr-o conferinta de presa, conform…

- Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen, reacție EXPLOZIVA dupa Ordonanța de Urgența prin care Guvernul a modificat din nou legile justiției.Vicepreședintele Comisiei Europene a comentat pe Twitter ca ultimele modificari aduse legilor justiției incalca recomandarile din MCV.…

- Scrisoare deschisa - Naționalizarea asociațiilor de consumatori! Ne-a produs o reala preocupare proiectul de act normativ publicat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sectiunea „Transparenta legislativa”, avand titlul „Ordonanța de urgența (iarasi „de urgenta”!)…

- "Guvernul Romaniei este pe cale sa adopte o ordonanta care dinamiteaza sectorul privat si bineinteles dinamiteaza economia si nu a trebuit sa asteptam mult pentru aceste concluzii. Astazi pietele de capital de la Bucuresti scad cu aproape 9 puncte procentuale, iar singura banca cu capital romanesc…

- Romania intra cu datorii in 2019, anul in care tara va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care bugetul pentru anul viitor nu a fost deocamdata aprobat de Parlament. Din 2008 si pana in prezent, astfel de situatii s-au mai intalnit de patru ori, in…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat modificarea Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanta majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii, anunta Comisia…