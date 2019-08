Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se asteapta ca Regatul Unit sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar, a afirmat luni o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, potrivit Reuters. Declaratia survine…

- Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Natasha…

- Marea Britanie risca deficite de alimente, carburanti si medicamente daca va iesi din Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, eventualitate in care ar aparea blocaje in porturi si ar fi reintroduse controale la granita cu Irlanda, potrivit unor documente oficiale obtinute de Sunday Times, transmite…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu Marea Britanie despre Brexit in urmatoarele saptamani, deoarece spera sa evite scenariul ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Comisia Europeana ramane deschisa pe parcursul urmatoarelor…

- Comisia Europeana (CE) pregateste un program de ajutoarare a Irlandei, in valoare de cateva miliarde de euro, pentru a face fata consecintelor economice ale unui divort fara acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dezvaluie in editia de luni cotidianul britanic The Times.

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…