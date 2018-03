Stiri pe aceeasi tema

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Comisia Europeana precizeaza, in raportul de tara privind Romania publicat miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta anticoruptie a fost pusa in pericol in 2017, iar institutiile judiciare si legislatia sunt supuse in continuare unei presiuni intense.

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, in raportul sau de…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Daca vrem sa folosim in continuare carbunele ca sursa pentru producerea energiei, atunci Romania trebuie sa plateasca pentru a se conforma conditiilor de mediu, a fost mesajul pe care ni l-a transmis miercuri comisarul european pe probleme de energie, Miguel Arias Canete. Inasprirea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Cum a ajuns Laura Codruta Kovesi sa intruchipeze mitul femeii care s-a maritat cu justitia, sub binecuvantarea Statului de drept Metamorfoza luptei anticoruptie Cand se va face autopsia luptei anticoruptie din Romania, foarte probabil istoricii insarcinati cu aceasta munca vor ajunge la concluzia ca una…

- Iarna aceasta, zeci de oameni au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon de la centralele si sobele din locuinte. Si cum un val de ger napraznic se abate peste Romania, iar sistemele de incalzire vor fi folosite la capacitate maxima, fiti cu bagare de seama.

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- Revocarea lui Kovesi. Ce scrie presa internationala despre demiterea sefei DNA Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata", titreaza agentia Reuters, citata de Mediafax."Ministrul Justitiei din Romania a cerut, joi, ca procurorul sef anticoruptie sa fie demis pentru exces de putere, declansand proteste de strada si potential destabilizand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- "Am vorbit despre presedintia romana la 1 ianuarie 2019, despre provocarile la care trebuie sa raspunda Romania", a spus Dancila. In schimb, Tajani a afirmat ca i-a cerut premierului ca guvernul de la Bucuresti "sa continue sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei".

- Romania e in pericol! O spune chiar șeful NATO. Coreea de Nord reprezinta o amenintare pentru toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit dpa.''Coreea de Nord…

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. Docbook se alatura luptei impotriva cancerului si lanseaza campania de responsabilitate…

- Mai multe grupuri civice au anuntat pe Facebook ca miercuri seara vor organiza, in fata Palatului Victoria, un protest care sa marcheze un an de la inceputul manifestatiilor pentru o Justitie independenta. "Pe 31 ianuarie se implineste un an de cand Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Comisia Europeana a urmarit si urmareste „indeaproape” procesul parlamentar din Romania, mizele si riscurile potentiale ale modificarilor aduse legilor anticoruptie. Raspunsul vine dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat criticile venite de la Bruxelles prin minciunile care s-ar propaga…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- Raspunsul vine dupa ce sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentantilor CE ca „nu sunt corect informati". „Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Conform…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat al Romaniei Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un „avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse…

- "Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania. Independența sistemului judiciar romanesc și capacitatea sa de a combate in mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o

- GRECO, organismul anti-corupție al Consiliului Europei, a publicat un raport foarte critic la adresa Romaniei. In document se vorbește despre lipsa de progrese in lupta impotriva corupției. Parchetul General a reacționat și susține ca modificarile legislative au influențat negativ progresele din justiție.…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner, relateaza Agerpres.

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Ministerul de Externe a reacționat la scrisoarea trimisa de șapte ambasadori cu privire la modificarea legilor justiției. MAE reafirma faptul ca lupta impotriva corupției este o prioritate asumata de catre guvern și spune ca Romania iși dorește un dialog cu partenerii sai, fiind atașata de valorile…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, intr-o intalnire cu jurnalistii acreditati la Cotroceni, ca exista riscul ca Romania sa pateasca acelasi lucru ca Polonia. Declaratie vine la cateva ore dupa ce Comisia Europeana a activat articolul 7 al tratatului impotriva Poloniei, ceea ce ar putea duce…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca "lupta anticoruptie va fi terminata" daca vor intra in vigoare actualele propuneri de modificare si completare a Codurilor penale, existand riscul de a ne intoarce in perioada de dinainte de anul 2004, "cand deciziile din dosare se luau la sediul…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avertizat ca modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE vrea sa le aduca legilor justiției vor devasta lupta anticorupție. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, Kovesi a afirmat ca propunerile depuse in Parlament vizeaza dosare in curs și sunt menite…

- ”Lupta anticorupție va fi terminata. Daca ne uitam in urma cu 12-15 ani ce se intampla in Romania in lupta cu corupția, o sa vedem ca nu se intampla mare lucru. Nu erau anchete. Anchetele DNA din ultimul timp și hotararile de condamnare pronunțate de judecatori in ultimii ani cred ca sunt motivul…

