Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o comunicare si patru rapoarte care vor sprijini autoritatile de la nivel european si national sa contracareze cu mai multa eficacitate riscurile in materie de spalare a banilor si de finantare a terorismului, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar,…

- Prin directivele patru si cinci privind combaterea spalarii banilor, Comisia Juncker a instituit norme solide la nivelul UE si a consolidat rolul de supraveghere al Autoritatii Bancare Europene (EBA). Rapoartele evidentiaza necesitatea transpunerii pe deplin a directivelor mentionate, subliniind…

- Intrarea in vigoare a Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului obliga societațile emitente de acțiuni la purtator sa le converteasca in acțiuni nominative in termen de 18 luni, se arata intr-un comunicat transmis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.…

- Noile reglementari ale Legii 129 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, vizeaza urmatoarele aspecte: Apare obligativitatea inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului Actiunile la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Documentul adoptat de Parlament fusese atacat de PNL si USR la Curtea Constitutionala pe 31…

- Camera Deputaților a adoptat, decizional, legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstituționalitate a CCR. Persoanele, "profesioniști", care transfera cel puțin 10.000 euro in scop comercial intra sub incidența legii,…

- Semestrul european 2019 – Pachetul de primavara Comisia Europeana a prezentat pe 5 iunie recomandarile specifice fiecarei țari pentru 2019, in care definește orientarile de politica economica adresate tuturor statelor membre ale UE pentru urmatoarele 12-18 luni. De asemenea, Comisia a adresat un avertisment…

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024, transmite site-ul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Aceștia vor discuta…