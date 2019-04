Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii (BEI) au lansat luni un program comun pentru finantarea de imprumuturi pentru tineri agricultori, in valoare de 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat al executivului european, informeaza AFP. Programul este finantat in totalitate de BEI și ar urma…

- La mijlocul lunii trecute, Parlamentul European a votat un nou set de norme UE care vor asigura protecția fermierilor europeni, precum și a furnizorilor mici și mijlocii impotriva practicilor comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare cu alimente. Astfel s-a ajuns, in sfarșit, in punctul in care…

- Comisia Europeana anunta ca aloca Romaniei aproape 18 milioane de euro prin programul Uniunii Europene de incurajare a consumului de fructe, legume si lapte in scoli. Peste 10 milioane de euro sunt bani destinati programului de distribuire a laptelui in scoli. Alocarile bugetare pentru programul…

- Comisia Europeana (CE) a alocat Romaniei suma de 10,815 milioane de euro pentru programul de distribuire a laptelui in scoli si suma de 6,866 milioane de euro pentru programul de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, conform datelor prezentate miercuri de executivul comunitar.…

- Conform datelor de la Eurostat, in anul 2016, in Romania s-au produs 3,9 milioane de tone de lapte, fiind inregistrate 1,1 milioane de vaci. „Comparația o facem cu Austria care, cu 540 000 de vaci, a reușit sa produca 3,6 milioane de tone de lapte. Romania are dublul numarului de vaci fața…