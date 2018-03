Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Plecat din Romania de aproape șase ani și urmarit internațional, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a facut primele declarații publice. Intr-un interviu realizat in Israel de jurnalista Sorina Matei și difuzat, vineri seara, de postul B1 TV, Schwartzenberg a vorbit despre dispariția lui Codruț Marta…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an și și-a planificat investiții in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget și cheltuieli pentru acest an, publicat pentru dezbatere de acționarul majoritar al companiei, Ministerul Transporturilor. Compania și-a bugetat venituri totale de 925,2…

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile agricole și centrele de colectare de catre unitațile procesatoare a inregistrat o creștere cu 8 %, in anul 2017 fața de anul 2016, cu respectiv 76.381 tone – de la 951.952 tone in 2016 la 1.028.333 in 2017, a anunțat Ministerul Agriculturii și…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. “Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie”, a declarat Dancila, la inceputul…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Tudorel Toader, ministrul desemnat sa conduca Ministerul Justiției și in Cabinetul Dancila, a contrazis datele oferite de sindicalistii din penitenciare și a spus ca legea recursului compensatoriu nu a crescut rata recidivelor, potrivit publicației Ziare.com. “In Romania recidiva a scazut. De la 46%,…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- Consilierii locali ai USR și PNL din sectorul 6 boicoteaza aproape toate marile proiecte ale Primariei, fie neprezentandu-se la ședințe, fie abținandu-se la vot, dar, mai ales, votand orice impotriva. In ședința de indata convocata, joi, de primarul Gabriel Mutu, a fost propusa spre votare grila de…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Aproximativ 20.000 de oameni au pornit, sambata seara, in marș, din Piata Univeristatii, din Capitala, spre Palatul Parlamentului. Circulația rutiera a fost restricționata in zona centrala a orașului, dupa ce protestatarii au rupt cordonul jandarmilor și au patruns pe carosabil, blocand Bulevardul Magheru. …

- O fabrica unde haine de calitate indoielnica erau inscriptionate cu marci cunoscute a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Surse judiciare susțin ca articolele de imbracaminte ar fi fost vandute in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online. Potrivit politistilor, hainele erau…

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Premierul demisionar Mihai Tudose se intalnește, marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, caruia ii va inmana demisia. Surse convergente au declarat ca șeful statului il va desemna chiar pe Tudose drept premier interimar. Luni seara, dupa ședința CExN, in care s-a decis retragerea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta Consiliului Executiv (CEx) al PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca “lipsa de comunicare naste monstri”. “Eu am fost…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, luni, inaintea Consiliului Executiv al PSD, ca va demisiona daca partidul ii va cere acest lucru. “Daca partidul va cere asta, o voi face“, a spus ministrul care a ajuns cu doar cateva minute in urma la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al instituției. ”In cadrul analizei tranzactiei…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- O echipa formata din patru elevi de la Colegiul National Banatean din Timisoara s-a clasat, vineri, pe locul al doilea in finala unui concurs international organizat de NASA, in Boston, SUA, transmite corespondentul Mediafax. Doua echipe formate din doisprezece elevi din Timisoara au participat, in…

- Procurorul DNA Eugen Stoina era la un pas de coma alcoolica in momentul producerii accidentului de joi, de la ora 15.00, in Capitala. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 3.05 la mie alcool in sange. Acest rezultat este stabilit la a doua proba de sange analizata de medici. …

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Cazul polițistului – pedofil de la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei scoate la lumina mari probleme ale sistemului de ordine publica, in primul rand in ceea ce privește modul in care sunt selectați polițiștii. „Pilele” conteaza, nu competențele sau rezultatele examenelor. Iar testarile psihologice,…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Pedofilul din Drumul Taberei are 47 de ani și este agent la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei. Vom reveni cu detalii. Stirea Pedofilul din Drumul Taberei, agent la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina Begu, locul 43 WTA, calificandu-se pentru a doua oara in finala turneului de la Shenzhen. In ultimul act al turneului, romanca o va intalni, sambata, pe cehoaica Katerina Siniakova, care a eliminat-o, vineri, pe tenismena…

- In stațiunile din țara au ajuns de Revelion peste 167.000 de turiști, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in creștere cu 11%, comparativ cu Revelionul anterior, potrivit cifrelor publicate de Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata la Antena 3, ca se va intalni cu reprezentanți ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR,…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Vremea va fi calda și in urmatoarele zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa, spre sfarsitul anului, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, amana pentru anul viitor discuția despre subiectul politicienilor interceptați pe un mandat colectiv dat in campania electorala din 2014. „Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre…

- Doi hackeri romani sunt acuzați de autoritațile din SUA ca au penetrat fraudulos camerele de supraveghere video ale poliției din Washington. Atacul ar fi avut loc intr-un interval de patru zile de la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Potrivit autoritaților americane, aproape doua treimi din camerele…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend 2017,…

- Pe fondul unei economii stabile in regiune și a indicatorilor macroeconomici in creștere, Romania a caștigat increderea investitorilor, devenind astfel o piața principala in zona, alaturi de Polonia, potrivit concluziilor unui sondaj realizat de compania de consultanța Deloitte. Radu Dumitrescu, Partener…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- Printre protestatarii care au manifestat duminica in Piața Victoriei s-a aflat și celebrul luptator multiplu campion internațional Daniel Ghița, care a cerut o lege pentru raspunderea magistraților. Fostul campion K1 susține legea raspunderii magistraților și prin prisma faptului ca ca este victima…

- Compania Tarom și-ar putea stabili propriul buget de venituri și cheltuieli, care, pe durata cat statul este acționar majoritar, va fi aprobat prin ordin comun al ministrului Transporturilor și al ministrului Finanțelor Publice, conform unui proiect publicat de Ministerul Transporturilor (MT) și citat…