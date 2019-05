Comisia Europeană, încrezătoare în rezultatele summitului UE de la Sibiu Reuniunea liderilor UE de la Sibiu de pe 9 mai se preconizeaza ca va marca punctul culminant al procesului de definire a agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024 printr-un angajament reinnoit fata de o Uniune Europeana care isi respecta promisiunile fata de cetateni, informeaza Comisia Europeana intr-un comunicat dat publicitatii marti. Comunicatul CE reaminteste ca organizarea la Sibiu a summitului informal al sefilor de stat si de guvern din UE a fost sugerata de presedintele Jean-Claude Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii. Liderii UE se vor intalni pe 9 mai la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

