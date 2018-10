Comisia Europeana incepe azi controlul la pesta porcina. Ce vor face specialistii de la Bruxelles veniti in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care analiza discursul premierului Viorica Dancila de la Bruxelles, europarlamentarul PSD a ținut sa sublinieze faptul ca Frans Timmermans, un critic dur la adresa guvernului Romaniei, a atras atenția asupra ingerințelor serviciilor in justiție. „, In intervenția sa, prim-vicepreședintele…

- Peste doar trei saptamani, specialisti de la Bruxelles vin in tara noastra ca sa verifice daca autoritatile au respectat intocmai - asa cum s-au angajat - recomandarile Comisiei Europene (CE) privind combaterea pestei porcine africane (PPA). Ca sa dea bine la controlul care se apropie, ANSVSA…

- Romania nu a cerut bani europeni pentru a combate pesta porcina africana care s-a raspandit in 12 județe. Autoritațile pot solicita chiar și decontarea a 50-70 la suta dintre cheltuielile pentru despagubirea femierilor, insa Comisia Europeana nu a primit deocamdata nicio cerere oficiala din partea Romaniei,…

- Fermierii afectați de pesta porcina ar putea despagubiri de la Uniunea Europeana. PNL a depus un amendament la proiectul bugetului european pentru anul 2019, care prevede alocarea sumei de 110 milioane de euro, potrivit anunțului europarlamentarului Siegfried Mureșan, purtatorul de cuvant al PPE. Anunțul…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila, care adapostește aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate.Inițial, existența pestei…

- Modul in care pesta porcina se raspandeste in Romania este privit cu ingrijorare de autoritatile de la Bruxelles. Comisia Europeana si-a anuntat disponibilitatea de a oferi ajutor si a atras atentia ca doar prin implementarea corecta a unor masuri adecvate focarele vor fi stinse. "Urmarim…

- Comisia Europeana (CE) arata ca urmarește atent evoluția pestei porcine africane in Romania și ofera sfaturi autoritaților de la noi pentru a pune capat bolii. ”Autoritațile trebuie sa ia masuri excepționale, precum supravegherea consolidata și alocarea resurselor umane adecvate pentru a asigura controlul…

- Pesta porcina africana evolueaza agresiv in sud-estul tarii Foto: Agerpres. Pesta porcina africana evolueaza agresiv în sud-estul tarii, unde boala a fost confirmata în peste 80 de localitati din cinci judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara, într-un nou bilant.…