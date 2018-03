Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se concentreaza pe obtinerea unei scutiri din partea Statelor Unite privind taxele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, si nu incearca sa provoace un razboi comercial, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- NOU… Veste buna pentru tinerii din Vaslui, care isi doresc sa viziteze Europa. Parlamentul European a aprobat programul “Discover EU”, un program prin intermediul caruia toti cetatenii care implinesc 18 ani vor putea beneficia, timp de o luna, de calatorii gratuite cu trenul in toate statele membre…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, unicul producator local de petrol si gaze, spune ca grupul austriac are un buget de achizitii de 10 miliarde de euro pana in 2025. "Vom avea un buget de investitii anual de circa 2-2,5 miliarde de euro in perioada 2018-2025. Este…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a decis sa isi majoreze investitiile in serviciile de livrare de mancare si in acest sens intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare UberEats in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, dupa ce a generat profit intr-un…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputatul Daciana Sarbu, intr-un comunicat de presa. „Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, a declarat intr-un comunicat de presa eurodeputata Daciana Sarbu. "Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al Senatului Romaniei a participat marți, 27 februarie 2018, la reuniunea interparlamentara Pactele globale ale ONU privind refugiații și migranții și rolul parlamentelor, eveniment desfașurat la Bruxelles. La reuniunea organizata de Comisia pentru libertațile…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- 'Niciun cuvant nu va face dreptate copiilor ucisi, mamelor si tatilor lor, celor carora le-au fost dragi', scrie directorul regional al UNICEF pentru Africa de Nord si Orientul Mijlociu, Geert Cappelaere, intr-un comunicat compus din aceasta singura propozitie. Intitulat 'Pierderi umane…

- In ultimii ani, guvernul chinez nu a incetat sa-si intareasca prezenta economica in cele patru zari. Din Asia in America de Sud, din Europa in Africa, Beijingul investeste miliarde de dolari in infrastructuri si uzine. Inainte de 1989, China era un partener comercial important al Romaniei. Dupa, Beijingul…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Gerard Pique, noul ambasador global al programului Eat Like a Pro Beko, brandul numarul 1 pe piața de electrocasnice din Europa, anunța extinderea contractului de sponsorizare cu FC Barcelona, colaborare care va aduce și numeroase inițiative de impact in urmatoarele trei sezoane sportive. In cadrul…

- Romania a urcat opt poziții in Bloomberg Misery Index, un clasament care masoara randamentul economiei pe baza datelor legate de inflație, prețuri și șomaj. Potrivit specialiștilor americani, cea mai mare problema pentru țara noastra, dar și pentru statele din zona, este reprezentanta de inflație. Revista…

- Ai lucrat minim 3 ani In Italia? Daca te intorci in țara, ai dreptul la 15.000 lei ca prima de instalare Cetațenii romani care au lucrat cel puțin trei ani in Italia pot cere, la intoarcerea in țara, o prima de instalare, conform legislației in vigoare. Concret, prima de instalare poate fi ceruta de…

- Prim-ministrul grec, Alexis Tsipras, a cerut Parlamentului sa investigheze daca doi fosti prim-ministri si alti opt ministri au primit mita din partea companiei farmaceutice elvetiene Novartis, scrie The Guardian, conform News.ro . Fostii prim-ministri Antonis Samaras si Panagiotis Pikrammenos, guvernatorul…

- Intr-o conferința de presa, susținuta astazi la Deva, europarlamentarul de UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler a vorbit despre mai multe teme care se dezbat acum in Parlamentul European, cea mai importanta dintre acestea fiind noua proiecție bugetara a Uniunii, subliniind ca Romania trebuie sa evite…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Vicepresedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil. Ea este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si are 46 de ani. Nicola a dezvaluit ca sufera de peste un an de un linfom folicular incurabil. Prin decizia sa…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, a anuntat, astazi, Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Iata reacția lui Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatul Zaharului din Romania: "In urma anunțului privind inchiderea Fabricii de Zahar Oradea, publicat in diverse mijloace media, au aparut comentarii și opinii care pun industria zaharului și cultura sfeclei de zahar intr-o lumina…

- Emilian Popa este investitor si antreprenor, specializat pe accelerarea comertului electronic in Africa si Orientul Mijlociu. A contribuit la evolutia unora dintre companiile e-commerce cu cea mai rapida dezvoltare din lume. Africa de Sud, Nigeria,...

- vezi prezentarea In cel mai BUN caz, Romania este mediocra comparat cu tarile Uniunii Europene. Si aici nu vorbim doar despre educatie, sistem de sanatate sau infrastructura, trei piloane complet ignorate de majoritatea guvernelor trecute, si de actualul. Sunt lucruri “mai subtile”care…

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Aeroportul Marculești poate deveni un important centru logistic internațional, care va facilita schimbul de bunuri și servicii intre Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu. O declarație in acest sens a facut Iulia Costin, secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI),…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…

- 21 noiembrie 2017 - Tarile doresc finantarea Chinei dar nu cu orice pret. Proiectul "One Belt, One Road" al Chinei, o initiativa mult laudata de a conecta tara cu Europa, Orientul Mijlociu, Africa si alte parti din Asia, se confrunta cu rezistenta din partea statelor a caror cooperare este necesara…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- O serie de imbunatațiri majore ale normelor agricole ale Uniunii Europene urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2018, acestea facand parte dintr-un proces e simplificare și de modernizare a politicii agricole comune (PAC), informeaza Comisia Europeana. "La 1 ianuarie 2018 vor intra in vigoare o…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declarație comuna privind prioritațile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Juri Ratas, deținatorul președinției prin rotație a Consiliului…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Intervenția eurodeputatului Victor Boștinaru a fost facuta in contextul unei dezbateri pe acest subiect, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in prezența Ministrului adjunct pentru Afaceri Europene din partea Estoniei, Matti Maasikas și a Comisarului european pentru migratie si afaceri…