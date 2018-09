Stiri pe aceeasi tema

- ​Neconformarea contribuabililor din Romana la plata TVA a crescut in anul 2016, in ciuda scaderii taxei de la 24% la 20% la vremea aceea, arata Comisia Europeana, intr-un raport publicat vineri.

- Comisia Europeana pregateste masuri de aprobare a platii in avans a subventiilor agricole pe suprafata, astfel ca fermierii afectati de seceta vor putea sa primeasca in octombrie 70%-85% din plata (in loc de 50%), iar in decembrie restul de bani. Si in Romania, platile din octombrie pot fi mai mari.

- La jumatatea lunii decembrie a anului trecut, in sedinta de Guvern a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea Termenilor de referinta pentru infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei care prevede continuarea demersurilor privind infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei in…

- Conform unei postari facute pe blogul personal, Maria Ghiorghiu susține ca in urmatoarea perioada va fi doliu in justiția din Romania, scrie a1.ro. "Deși eram intr-un mijloc de transport in comun, aud și vad ceva care va aduce doliu in JUSTIȚIA ROMANA. Deci, vedeam o SALA mare și un catafalc…

- Totodata, AM POAT a transmis Autoritații de Certificare și Plata (ACP), din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, 8 declarații de cheltuieli, in valoare totala de 78.018.271 euro (din care FEDR 66.061.239 euro) reprezentand 26% din alocarea POAT. In prezent, avand in vedere sumele rambursate…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. ”Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale…