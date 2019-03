Stiri pe aceeasi tema

- ​Valdis Dombrovskis , vicepreședinte al Comisiei Europene și Pierre Moscovici, comisarul însarcinat cu Afaceri economice și financiare, impozitare și vama l-au avertizat pe ministrul Teodorovici printr-o scrisoare transmisa acum doua zile despre necesitatea modificarii OUG 114/2018, Ordonanța…

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției nu ar fi intrat inca in vigoare deși a fost publicata in Monitorul Oficial. OUG nu a fost inregistrata și la Parlament pentru dezbatere in procedura de urgența, așa cum prevede Constituția. Potrivit Constituției Romaniei, pentru intrarea in vigoare…

- Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicata, cu modificarile și compeltarile ulterioare, precum și pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor…

- Valentin Lazea, economistul șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), demonstreaza, intr-un articolul publicat pe blogul instituției, vineri, ca bancile din Romania nu sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeana. Articolul il redam mai jos. ”Atacul declanșat asupra bancilor - concretizat…

- 25 de organizații ale mediului de afaceri printre care și Camera Americana de Comerț in Romania (Amcham), grupate in Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), au trimis vineri o scrisoare premierului Viorica Dancila in care cer retragerea Ordonanței de Urgența privind noi taxe in economie. „Este…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un proiect de OUG care cuprinde un set de masuri controversate. Potrivit uneia dintre masuri, participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul…

- Dacian Cioloș a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa ca partidul PLUS va depune la Curtea de Apel o cerere de suspendare a oricarui act administrativ care ar putea fi elaborat la nivelul Guvernului in vederea modificarii Codului penal si a Codului de procedura penala si a adoptarii unor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca amnistia și grațierea reprezinta, la acest moment, ultima soluție de indreptare a unor abuzuri, deoarece exista și alte metode legislative care pot fi adoptate. „Daca exista alte soluții legislative, evident, de indreptare a abuzurilor comise, evident…