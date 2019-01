Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit a doua transa, in valoare de 3,9 milioane de euro, din grantul de 34,28 milioane de euro, reprezentand contributia financiara a Uniunii Europene (UE) pentru combaterea Pestei Porcine Africane (PPA), informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Romania risca sa piarda circa 80 de milioane de euro din cauza unor corecții financiare aplicate de Comisia Europeana la fondurile europene din agricultura. Guvernul Dancila a contestat "amenzile", dar Comisia spune ca scrisoarea de la București a ajuns prea tarziu la Bruxelles, iar acum cazul se judeca…

- Comisia Europeana a reiterat, miercuri, apelul adresat Statelor Unite in sensul eliminarii vizelor de calatorie pentru toate tarile membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru Romania.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus Iohannis: scrisoare adresata președintelui…

- PSD ia in calcul contestarea la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), prin intermediul agentului guvernamental, a raportului asupra MCV al Comisiei Europene privind Romania, au precizat, pentru AGERPRES, surse social-democrate. Potrivit surselor citate, o decizie finala nu a fost…

- Parlamentul Europeana voteaza astazi o rezoluție referitoare la statul de drept în România, dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care le-a organizat în februarie 2017, februarie și octombrie acest an. UPDATE. Parlamentul European a adoptat rezoluția critica la adresa României…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru mecanismul de plata defalcata a TVA, cerand tarii noastre sa ia masuri in termen de doua luni, scrie Romania TV. De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care TVA…

- Interventia statului pe piata carburantilor pentru a plafona preturile va avea efecte negative pe termen lung, intrucat companiile isi vor reduce semnificativ planurile de investitii, a declarat, vineri, Alexey Golovin, vicepresedinte al KMGI (noua denumire a Rompetrol Group), intr-o conferinta de presa,…