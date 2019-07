Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este gata "sa cheltuiasca oricat e necesar" pentru a sprijini guvernul irlandez in cazul oricaror perturbari ale comertului, afirma o sursa diplomatica de rang inalt, citata in articolul disponibil la adresa de internet https://www.thetimes.co.uk/edition/news/eu-prepares-huge-aid-package-for-ireland-dnckkgp5t.Publicatia…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- Fervent aparator al Brexit, favorit in prezent la preluarea postului de prim-ministru dupa demisia doamnei Theresa May, Boris Johnson, fost ministru de Externe, are cale libera din partea justiției. Inalta Curte din Londra i-a dat dreptate lui Johnson, care a introdus recurs pentru a impiedica urmarirea…

- Aflat la Festivalul artistic de la Haslemere (sudul Angliei), Hunt a spus ca este corect ca filiala din care face parte ''sa fie prima care afla'' despre intentia sa de a candida la sefia partidului.Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie,…

- Sute de cetateni ai altor state din Uniunea Europeana care incearca sa voteze joi in Regatul Unit in alegerile europarlamentare nu au putut face acest lucru din cauza unor erori administrative, relateaza joi Reuters. Initial, Regatul Unit nu urma sa participe la alegerile europarlamentare…

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica…

- Vineri, la Florenta, ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca Europa nu poate accepta ca Brexitul sa sfârseasca prin a atrage Uniunea Europeana "în vârtejul sau". "Continuam sa cautam cel mai bun aranjament posibil cu britanicii, dar nu putem accepta…