Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe roman Teodor Melescanu a subliniat marti ca executivul Uniunii Europene ar trebui sa se sesizeze in legatura cu discriminarea referitoare la legea austriaca privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria,…

- Respingerea de catre parlamentul britanic a acordului de retragere din Uniunea Europeana, care a sporit temerile privind un Brexit dezordonat, a determinat mai multe state membre ale Uniunii Europene sa-si accelereze pregatirile pentru schimbarile cauzate de retragerea Regatului Unit al Marii Britanii…

- „Acest mandat de sase luni are loc intr-un moment plin de provocari, ceea ce reprezinta un motiv in plus pentru ca Romania sa foloseasca toate oportunitatile pentru a avansa in negocierea dosarelor prioritare, inclusiv in ceea ce priveste politica de coeziune pentru perioada 2021-2027", a scris Corina…

- Comisia Europeana vrea sa preseze Washington-ul pentru a se ajunge la reciprocitate deplina in exceptarea de la obligativitatea vizelor. Statele Unite inca mentin vizele obligatorii pentru cetatenii a cinci state membre ale UE, inclusiv Romania. Reciprocitatea in materie de vize este un principiu fundamental…

- In cadrul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles, in perioada 4-5 decembrie 2018, impreuna cu membrii Guvernului, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, s-a intalnit cu Tibor Navracsis, comisarul european pentru educatie, cultura, tineret, sport. Cu acest prilej, ministrul roman al Educatiei…

- Atenție unde și cum taiați porcii! Controale ale inspectorilor sanitari veterinari in toata țara. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va desfașura in perioada 30 noiembrie – 7 decembrie controale tematice specifice sarbatorilor de iarna, cu scopul prevenirii…

- Dezbaterile politice de miercuri au loc la solicitarea grupului parlamentar al Partidului National Liberal, cu tema "Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale reprezentantilor institutiilor UE referitoare la modificarile legilor Justitiei, ale…

- Poluarea peste limita admisa din Bucuresti a impins Comisia Europeana sa dea in judecata Romania la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). In cazul in care Romania va fi gasita vinovata, Primaria Capitalei risca sa plateasca amenzi de peste 200.000 de euro pe zi, sanctiune care ar impinge institutia…