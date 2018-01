Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar.

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a declarat, joi, ca Parlamentul European va dezbate in sesiunea plenara din februarie situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor.

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Lideri politici din partide ca PSD, ALDE, PNL si PMP au criticat dur rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc, precizand ca nu pot sustine un asemenea demers.

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat”. CFR Marfa este…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Comisia Europeana va lansa luni o investigatie impotriva Ikea, extinzand o campanie lansata in urma cu patru ani referitoare la practicile companiilor de optimizare fiscala, relateaza Financial Times.Comisarul european Margrethe Vestager va anunta o investigatie oficiala imporiva aranjamentelor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles.Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația…

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- "In privința prețurilor, așteptam poziția Consiliului Concurenței in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o poziție pe culoarul sau de atribuții și competențe daca a existat sau exista o scumpire fara motivație pe promoțiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inșelatoare…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PMP, a declarat marți, intr-o intalnire cu jurnaliștii romani la Bruxelles, ca poziția Departamentului de Stat al SUA privind modificarea legilor justiției in Romania este corecta și justificata, in condițiile in care țara noastra este aliat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa fie…

- In tarile unde nu sunt legi clare, apar fraude, crește corupția și se pierde increderea investitorilor. Astfel, acordarea sumelor de bani ar putea fi condiționata de transparența și integritatea statului respectiv, scrie digi24.ro. Primele state vizate de acest mecanism ar fi Ungaria și Polonia,…

- Politicienii din Romania primesc un mesaj si din partea Uniunii Europene. Pe viitor, acordarea de fonduri ar putea fi legata de respectarea statului de drept. Iar in tot acest mecanism, Comisia de la Venetia - a carei opinie Florin Iordache spune ca nu are de ce sa o solicite, inainte sa modifice legile…

- Romania a reusit sa inchida pana acum 11 depozite cu deseuri neconforme România a reusit sa închida pâna acum 11 depozite cu deseuri neconforme din cele 68, iar pâna la finalul anului vor fi lichidate înca 3, a anuntat vicepriministrul Gratiela Gavrilescu la o…

- „Independența justiției și lupta impotriva corupției vor fi puse in pericol daca actuala coaliție de guvernare va modifica legile justiției așa cum și-a propus”, a afirmat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului considera raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, legat de raportul MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnl de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi inapoi. "Presedintele Romaniei,…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare si verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont. Daca actiunile…

- Comisia Europeana a publicat miercuri raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.Comisia…

- Comisia Europeana a facut public raportul MCV pentru Romania. Recent, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca se asteapta la un raport echilibrat, obiectiv, care sa constate evoluții in indeplinirea fiecareia dintre cele 12 recomandari ale Comisiei.

- Romania inregistreaza prima crestere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatatirea nivelului de trai, a declarat ministrul de Finante, Ionut Misa, comentand estimarile publicate astazi de INS privind cresterea economica din trimestrul trei. ”Situatia…

- "Prin aceasta decizie a Guvernului Romaniei, viitorii pensionari sunt expuși din ce in ce mai mult la voința politica privind modul de calcul și valoarea punctului de pensie in viitor și au un cuvant din ce in ce mai mic de spus in ceea ce privește bunastarea lor pe termen lung, un fenomen ingrijorator.…

- Diminuarea contributiei obligatorii la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1% la 3,75% incepand cu 2018 va duce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari, care pierd nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro…

- Ea a cerut pentru țara sa și pentru vecinii sai din Europa Centrala un rol mai mare in definirea politicilor europene. "Polonia aparține UE și UE aparține Poloniei", a declarat Szydlo la Varșovia. Ea și-a exprimat regretul ca unii incearca "sa convinga opinia publica de faptul ca Polonia este…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-ar fi cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, la intalnirea de marți, de la Bruxelles, sa aștepte avizul comisiei de la Veneția inainte ca modificarile legilor justiției sa fie aprobate, potrivit unor surse citate de Politico.eu.Potrivit…

- Romania a ajuns pe penultimul loc in Topul European al Inovarii, doar Ucraina avand un scor mai rau decat țara noastra, arata datele Comisiei Europene. Romania este un inovator modest. Performanța a scazut cu 14,1% fața de media Uniunii Europene din 2010 și pana acum. Astfel, daca in 2010 inovația era…

- Romania a deviat, in ultimii cațiva ani, de la obiectivele bugetare pe termen mediu și este acum singurul stat membru al Uniunii Europene aflat intr-o procedura de deviere, a declarat vineri Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru euro și dialog social, stabilitate…

- Comisia pentru ocuparea fortei de munca a Parlamentului European (EMPL) va incepe curand negocierile cu guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene in legatura cu modificarea directivei privind muncitorii detasati, a anuntat miercuri Parlamentul European.Plenul nu a avut obiectii la decizia…