- Comisia Europeana este hotarata sa combata ''punct cu punct'' campania eurofoba lansata de Ungaria cu trei luni inaintea alegerilor europene, iar joi a publicat pe retelele sociale un raspuns in care respinge acuzatiile lansate de premierul ungar Viktor Orban cu privire la intentiile Bruxellesului,…

- "Regretam ca trebuie sa facem acest lucru, insa noi consideram ca poporul ungar merita adevarul despre ceea ce face Comisia", a declarat o purtatoare de cuvant CE, Mina Andreeva. Raspunsul este dat "in numele Comisiei Europene, iar (comisarului ungar insarcinat cu Educatia si Tineretul) Tibor Navracsics…

- Guvernul ungar i-a cerut presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa il retraga pe Frans Timmermans din functia de prim-vicepresedinte al executivului comunitar pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, in conditiile in care politicianul olandez a fost desemnat…

- Guvernul ungar nu va participa la dezbaterea privind situatia statului de drept in Ungaria, ce se va desfasura pe 30 ianuarie in Parlamentul European, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, informeaza agentia MTI. Statul de drept este doar ''pretextul pentru…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat joi ca ar dori sa vada partidele anti-imigratie obtinand majoritatea in alegerile pentru Parlamentul European din acest an, ceea ce, in opinia sa, ar putea conduce la schimbari similare in executivul UE, relateaza Reuters si MTI preluate de Agerpres. …

- In politica ungara se profileaza o cooperare antiguvernamentala care include, pe langa partide de opozitie, si sindicate si grupuri civile, a afirmat luni candidatul Partidului Liberal ungar pentru postul de primar al Budapestei, transmite MTI. Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea…

- Noi proteste au loc, joi seara, la Budapesta, pentru a doua zi consecutiv, dupa ce Parlamentul ungar a aprobat o lege care mareste numarul de ore suplimentare pe care îl pot cere angajatorii si a fost supranumita „legea sclaviei”. Mii de unguri au protestat joi la…