Pentru prima data, frigiderele, masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si televizoarele vandute in UE vor trebui sa raspunda 'exigentelor in materie de reparabilitate si reciclabilitate', a explicat Executivul comunitar intr-un comunicat de presa. Comisia estimeaza ca aceste reguli, care ar urma sa intre in vigoare in saptamanile urmatoare, impreuna cu legislatia privind etichetarea energetica adoptata in luna martie, vor permite realizarea unei economii anuale de energie de 167 Terawatt-ora (TWh) pana in 2030, echivalenta cu consumul anual de energie al Danemarcei.

