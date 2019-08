Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, ajutorul nerambursabil acordat Romaniei pentru construirea podului suspendat din Braila și a extinderii rețelelor de apa din județele Cluj și Salaj.Podul suspendat Braila-Tulcea și drumul aferent, 24 de km din care podul 2 km, va beneficia de 380 milioane…

- "Mi-am dorit de foarte mult timp sa ajung in Sibiu in calitate de ministru al Turismului sa semnez un contract de finantare. (...) Sunt zone exact ca si orasul Ocna Sibiului care ar putea trai exclusiv numai din turism. (...) Acum ma aflu aici, (...) pentru a semna un contract de finantare o statiune…

- Comisia Europeana a aprobat, saptamana trecuta, acordarea unui ajutor de investitii in valoare de 27,4 milioane de euro pentru realizarea platformei multimodale din Portul Galati, cel mai mare port fluvial al tarii. In luna aprilie a acestui an, Romania a notificat Comisiei Europene planul sau de a…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati (AFDJ) si Santierul Naval Damen Mangalia au semnat contractul de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Perseus. Contractul in valoare de peste 49 milioane lei a fost castigat de Santierul Naval Damen Mangalia,…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat ca proiectul privind constructia podului peste Dunare, de la Braila, va fi in grafic, fara niciun fel de intarziere, conform Agerpres.roO sa discutam luni si la CNAIR pentru a declansa procedurile care au mai ramas,…

- Naiana Milea, director in Ministerul Apelor si Padurilor, a declarat, pentru Agerpres, ca in Romania se poate discuta de aproape trei milioane de potentiali mici de astfel de poluatori. 'E un eveniment de constientizare publica in cadrul campaniei 'Apar Apa' organizata de Ministerul Apelor si Padurilor,…

- Comisarul european Corina Cretu sustine ca ultima discutie pe care a avut-o cu Viorica Dancila cu privire la situatia spitalelor regionale a fost in 2018. In plus, reprezentantii CE nu au fost notificati cu privire la decizia Guvernului de a cheltui banii pe documentatie si nu sunt de acord.…

- CFR SA a lansat prima etapa a proiectului Modernizarea a 47 de statii de cale ferata CFR SA a lansat licitatiile in vederea elaborarii studiilor de fezabilitate pentru primele 24 statii de cale ferata, aflate pe raza judetelor Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud, Bihor, Olt, Dolj, Teleorman,…