- Comisia Europeana a prezentat cifrele cu privire la exporturile produselor agricole ale Uniunii Europene. Exporturile de produse agricole ale Uniunii Europene au crescut, ca valoare, cu 2%, in iulie 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor difuzate marti de Comisia Europeana,…

- In perioada 1.I-31.VII 2018, exporturile FOB au insumat 39878,0 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 47455,0 milioane euro, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-31.VII 2018, exporturile au crescut cu 10,4%, iar importurile cu 10,5%, comparativ…

- Prefectura Suceava a solicitat circa 33 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), pentru pagubele produse de inundatiile din perioada iunie-august 2018, a anuntat, miercuri, prefectul Mirela Adomnicai. Prefectul a precizat ca, in urma fenomenelor meteo periculoase din…

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, exporturile…

- Lira turceasca si perspectivele economiei Turciei se prabusesc cu o forta atat de mare incat socul a ajuns sa se simta pe bursele de actiuni din Europa si pe pietele emergente. Unii analisti sunt convinsi ca Turcia va intra in recesiune sau ca guvernul de la Ankara va fi obligat sa stavileasca iesirile…

- In perioada 1.I-30.VI 2018 exporturile FOB au insumat 33976,9 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 40281,9 milioane euro, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In perioada 1.I-30.VI 2018, exporturile au crescut cu 10,0%, iar importurile cu 9,7%, comparativ…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele sase luni cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 33,98 miliarde euro, ritm peste cel al importurilor, dar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS) conform…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele cinci luni cu 8,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 28,09 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In primele…