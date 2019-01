Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- “Daca nu vom vota pentru acord, nu sunt sigur ca as acorda sanse mai mari de 50-50 Brexitului”, a declarat Fox, un politician pro-Brexit important, pentru Sunday Times. Cu trei luni ramase pana cand Marea Britanie va parasi oficial UE pe 29 martie 2019, parlamentarii britanici, cel mai probabil,…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adoptat o serie de masuri, in special in sectoarele serviciilor financiare, transporturilor aeriene si vamal, pentru atenuarea consecintelor in cazul absentei unui acord cu Londra asupra Brexitului, transmite AFP. Cu 100 de zile înaintea ieşirii efective…

- Guvernul federal elvetian a anuntat ca va astepta rezultatul consultarilor politice suplimentare asupra proiectului de tratat care stabileste relatiile cu UE, ignorand astfel ultimatumul dat de cel mai mare partener comercial al Elvetiei, transmite Reuters. UE declarase că Elveţia poate fi…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Statutul mai multor mii de ciprioti care traiesc in zonele de suveranitate ale bazei britanice din insula Cipru va ramane neschimbat dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit proiectului de acord privind Brexit-ul, relateaza joi agentia Xinhua. Acordul dintre Londra si Bruxelles,…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…