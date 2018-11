Stiri pe aceeasi tema

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta. Evolutiile…

- Problemele care țin de statul de drept în România, Polonia si Ungaria au impact și asupra dezvoltarii economice, iar evoluția din aceste state este o &"otrava&" pentru mediul de afaceri, avertizeaza Jyrki Katainen, vicepresedinte al

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta."Cine…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene...

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.

- Pentru 2020, Executivul comunitar indica un avans de 3,6%. "Boom-ul economic al Romaniei se calmeaza pe masura ce ritmul de crestere a consumului privat incetineste iar contributia negativa a exporturilor nete la crestere continua sa se inrautateasca. Pe perioada de prognoza PIB-ul este estimat sa…

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…

- "Nici macar cand am febra nu pot ajunge sa halucinez precum precarul asta care are impresia ca funcția de Prim-vicepreședinte al Comisiei Europene il transforma automat intr-un zeu olimpian. Am mai spus-o și o repet – nu ma numar printre cei care, pentru a-și face realitatea mai suportabila, iși…