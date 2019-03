Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat. Acest anunţ survine într-o săptămână crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…

- Iesirea din uniunea vamala a M.Britanii legata de frontiera cu Irlanda de N Negociatorul sef al Uniunii Europene în dosarul Brexit, Michel Barnier, a anuntat aseara ca Bruxelles-ul este dispus sa ofere Marii Britanii posibilitatea unei iesiri unilaterale din uniunea vamala, dar cere…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP. Intalnirea,…

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana fara un acord pe 29 martie numai daca parlamentul britanic isi va da consimtamantul, a anuntat marti, in fata Camerei Comunelor, premierul Theresa May, relateaza Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii explica de ce i-au caștig…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…