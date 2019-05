Stiri pe aceeasi tema

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024. Aceștia vor discuta despre provocarile și prioritațile UE in perspectiva urmatorilor…

- Reuniunea liderilor UE de la Sibiu de pe 9 mai se preconizeaza ca va marca punctul culminant al procesului de definire a agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024 printr-un angajament reinnoit fata de o Uniune Europeana care isi respecta promisiunile fata de cetateni, informeaza Comisia Europeana…

- Liderii Uniunii vor discuta despre provocarile și prioritațile UE in perspectiva urmatorilor ani. Agenda actuala a fost convenita in iunie 2014 de Consiliul European și a fost transpusa in cele 10 prioritați politice ale Comisiei Juncker. Dupa cinci ani, eforturile de punere in aplicare a acestor prioritați…

- "Am preferat o solutie realista, pragmatica, care ocoleste minciuna cu privire la Europa. In primul rand, in planul de actiune am facut un inventar al realizarilor Romaniei de la intrarea in UE si pana astazi pentru a vedea si pentru a evidentia importanta prezentei noastre in UE si pentru a crea…

- In contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019 si al schimbarii la conducerea politica a institutiilor UE pe care o vor antrena acestea, este momentul sa se stabileasca noi orientari de politica si noi prioritati. Intrucat atat prioritatile pe care le stabilim, cat si modul…

- "Fiecare generatie are obligatia de a schimba in mai bine destinul prezent si viitor al europenilor, de a onora promisiunea trainica de pace, progres si prosperitate pe care am facut-o. Provocarile carora noi, europenii, trebuie sa le facem fata impreuna sunt tot mai numeroase. Pentru ca Europa sa…