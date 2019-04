Comisia Europeană discută miercuri situaţia statului de drept din România. Guvernul se întruneşte în şedință la Bucureşti „Comisia Europeana trebuie sa actioneze pentru a salva statul de drept. Colegiul Comisarilor va discuta maine starea statului de drept in Romania”, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter Mina Andreeva, purtator de cuvant al CE. "Sunt in favoarea unor noi instrumente care sa protejeze statul de drept in viitor. Comisia ar trebui sa intocmeasca o data sau de doua ori pe an un raport privind respectarea statului de drept in toate statele membre. Avem nevoie de o evaluare obiectiva", a adaugat oficialul european.



