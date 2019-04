Comisia Europeana discuta, maine, starea statului de drept din Romania Comisia Europeana va discuta, miercuri, situatia statului de drept din Romania, potrivit anuntului facut de un purtator de cuvant al sefului CE Jean Claude Junker.



Anuntul facut de Comisia Europeana vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari intre executivul de la Bucuresti si reprezentanti ai executivului european pe subiectul modificarilor aduse Legilor Justitiei si intentiei de a modifica prin OUG Codurile Penale.



"Comisia Europeana trebuie sa actioneze pentru salvarea statului de drept. Colegiul CE va discuta maine (miercuri - n.r.) starea statului de drept in Romania",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

