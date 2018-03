Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Comisiei Europene a precizat, luni, pentru MEDIAFAX, ca nu comenteaza despre documente aparute in presa „din surse neoficiale”, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, continea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Dupa aproximativ șase luni de la transmiterea de catre Comisia Europeana a documentului prezentat de Mihai Gadea, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania ar fi trimis la Bruxelles o lista cu nume de persoane asupra carora ar trebui sa se concentreze atenția justiției și personaje importante care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o lista-document MCV. „In legatura cu temele care au aparut in spațiul public, și anume acea lista- document MCV de persoane care erau in diverse…

- Apariția ”listei negre”, lista pe care s-au regasit nume grele bifate spre condamnare, nu a ramas fara reacții. Aflat pe controversata lista, Gigi Becali a avut luni o reacție dura la Antena 3, spunand ca Monica Macovei este cea care ar fi vrut condamnarea sa. Reamintim ca Mihai Gadea a prezentat, duminica,…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Mihai Gadea a facut duminica seara, la Sinteza zilei, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Mai exact, potrivit informațiilor, documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV.

- Altercatia a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 5, intre doua grupuri de barbati, care s-au luat la bataie in strada. "In jurul orei 5 dimineata am avu o sesizare cu privire la un scandal inre mai multe persoane pe raza municipiului Timisoara, in zona catedralei. Va pot spune ca este…

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV. Verificarile survin dupa ce s-au facut mai multe sesizari cu privire la inregistrarile socante…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma

- "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei, o noua lege a educatiei, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca încadrate în condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie înainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pâna acum a fost elaborata la începutul anilor…

- Comisia Europeana a publicat miercuri prima versiune a acordului de Brexit. Documentul de 120 de pagini prevede ramanerea de facto a Irlandei de Nord pe piata unica a UE si in uniunea vamala si va duce duce la o criza a negocierilor privind iesirea Regatului Unit din UE, comenteaza Guardian.

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- IMAGINI Teroare MAXIMA in Elveția! Atac sangeros in centrul orașului Zurich. Mai multe persoane UCISE Doua persoane au fost ucise intr-un incident in centrul orasului elvetian Zurich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, informeaza site-ul publicatiei The Telegraph si al postului Sky News, potrivit MEDIAFAX. Citeste si: CSM e tinut in…

- Mai multe documente au fost ridicate miercuri de catre procurorii DNA de la sediul Facultatii de Textile Iasi, ancheta vizand comiterea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2017. Procurorii DNA Iasi au descins miercuri la Facultatea de Textile din cadrul Universitatii Gheorghe Asachi si au…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspecții: ​PETRESCU TEODOSIE, arhiepiscop al Tomisului (funcționar public in sensul legii penale), pentru savarșirea infracțiunilor de: – inducerea in eroare…

- Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea prabusirii, scrie The Guardian. Lista victimelor, facuta publica Conform Russia Today,…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. "Cat priveste faptele de coruptie,…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu ...

- Deși șeful statului Klaus Iohannis le-a atras atenția celor de la PSD ca nu este de acord ca persoane cercetate penal sa faca parte din Guvernul Dancila, social-democrații nu au ținut cont de mesajul președintelui și au ales cațiva viitori miniștri certați cu legea. Printre aceștia se regases atat foști…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat, vineri, referitor la miniștrii cu „probleme penale”, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de…

- PSD a venit cu 14 nume noi, in timp ce ALDE a schimbat ministrul Energiei. Din noul Cabinet vor face parte si ministri cu probleme penale: Radu Oprea, cel care va prelua ministerul IMM-urilor, este trimis in judecata pentru evaziune fiscala, iar Rovana Plumb, noul ministru al Fondurilor Europene, a…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de nevinovatie si cei care pot decide daca ai sau n-ai o problema sunt instantele de judecata, nu anumiti deontologi, care ne categorisesc intr-un fel sau altul", a precizat Moldovan, inaintea sedintei CEx. Intrebat…

- Dragnea, inainte de Cex: Nu va fi niciun ministru cu probleme de integritate. Rovana Plumb nu are nicio problema Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri…

- Toader ramane ministru al Justitiei si in Guvernul Dancila, ca independent sprijinit de coalitie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va regasi pe acelasi post si in Guvernul Dancila, ca ministru independent, el nefiind asumat politic, ci doar sprijinit de coalitia de guvernare PSD-ALDE, au precizat,…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare,…

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, intrebat despre posibilitatea ca in viitorul Executiv sa faca parte si persoane cercetate penal, ca astfel de persoane nu au ce cauta in fruntea statului. "Aceste discutii deocamdata sunt discutii informale care se poarta, eu cred ca voi fi…

- Direcția Naționala Anticorupție a reanalizat un dosar in care vicepremierul Paul Stanescu a fost cercetat in urma cu aproximativ 8 ani, cand era președinte al Consiliului Județean Olt și in care s-a dispus inițial neinceperea urmaririi penale. In urma reanalizarii dosarului, DNA a infirmat recent soluția…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Accident rutier soldat cu cinci victime, sambata, la Crucea Comisoaiei. Cinci persoane, printre care și un copil de un an, au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe camp. Printre victime se afla și [...] citește mai mult Post-ul Cinci persoane in spital! | Fost DEPUTAT, pe…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. Potrivit IPJ Alba, vineri, 29 decembrie, polițiștii de investigatii criminale…

- In ciuda pericolului evident pentru cumparatori de a se rani grav si a pune si sanatatea altor persoane in pericol cu articolele pirotehnice pe care le cumpara de la comerciantii neautorizati, acestia continua sa vanda artificii si petarde in locuri publice.

- Documente atasate: SITUATIA RUJEOLEI IN ROMANIA LA DATA DE 22.12.2017 "Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 22.12.2017 este 10.268, din care 36 de decese. In saptamana 18.12.2017 - 22.12.2017 au fost raportate inca 70 de cazuri nou confirmate in 11 judete…

- Zece persoane au fost reținute intr-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Gorj, susțin surse neoficiale. Printre acesta ar fi și Maroiu jr. In cauza au fost audiate 57 de persoane și efectuate 44 de percheziții domiciliare...

- IKEA, care a anuntat ca va deschide un magazin la Timisoara, in 2018, se confrunta cu probleme mari: Comisia Europeana va demara o investigatie aprofundata asupra companiei, scrie newsar.ro . Potrivit oficialilor europeni, Inter IKEA, divizie din Olanda a gigantului suedez, ar fi primit avantaje necuvenite…