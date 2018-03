Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Dupa aproximativ șase luni de la transmiterea de catre Comisia Europeana a documentului prezentat de Mihai Gadea, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania ar fi trimis la Bruxelles o lista cu nume de persoane asupra carora ar trebui sa se concentreze atenția justiției și personaje importante care…

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Mihai Gadea a facut duminica seara, la Sinteza zilei, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Mai exact, potrivit informațiilor, documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV.

- Plenul Curții Constitutionale (CCR) a anuntat ca și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat in programul delegațiilor Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean afirma ca nu intelege aceasta decizie.Potrivit…

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii Ccr au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Uniunea Europeana a inclus spinnerele in lista de jucarii periculoase pentru copii. Decizia a fost luata dupa ce Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca exista un risc sporit ca anumite componente ale dispozitivului sa fie inghitite de cei mici.

- 25% la importurile de oțel, 10% la aluminiu Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile.…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Guvernul a decis, miercuri, sa acorde ajutoare de urgenta pentru 493 de familii si persoane singure afectate de incendii, inundatii, alunecari de teren, accidente si probleme grave de sanatate, suma totala a ajutoarelor fiind de peste 1,5 milioane de lei. ”A fost aprobata o hotarare privind…

- Declarati interesante in dosarul fostului sef la Politiei Romane, chestorul Liviu Popa, si al judecatorului Ovidiu Galea, de la Tribunalul Bihor, judecati pentru ca nu si-au declarat apartenenta la masonerie. Un maestru venerabil a facut declaratii cu privire la situatia masonilor.

- Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si WLNS.Surse din cadrul serviciilor de securitate americane au declarat ca au murit cel putin doua persoane.Autoritatile cauta activ un individ in varsta…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fara…

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zu rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich, relateaza site-urile…

- Doi adolescenti, de 17 si 18 ani, au fost identificati de politisti ca fiind autorii unui furt masiv de material lemnos. Acestia sunt suspectati ca au furati zeci de salcami dintr-o parcela privata de padure.

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- Liviu Dragnea a anuntat la sfarsitul sedintei CeXn, ca s-a decis ca 27 din 93 de secretari de stat sa plece din functii in urma evaluarilor. Surse din sedinta au declarat ca a existat un tabel prezentat in sedinta pe baza carora s-au facut epurarile. Astfel, au fost secretari de stat a caror activitate…

- Documente fiscale si stampile au fost ridicate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita in urma perchezitiilor efectuate marti dimineata iar sapte persoane au fost conduse la audieri, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita. ''In urma perchezitiilor domiciliare…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 111 autovehicule si 42 de documente care faceau obiectul unor semnalari introduse in SIS. Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de IGPR, in urma…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”.„Cine are probleme penale? Eu stiu ca in…

- Deși șeful statului Klaus Iohannis le-a atras atenția celor de la PSD ca nu este de acord ca persoane cercetate penal sa faca parte din Guvernul Dancila, social-democrații nu au ținut cont de mesajul președintelui și au ales cațiva viitori miniștri certați cu legea. Printre aceștia se regases atat foști…

- PSD a venit cu 14 nume noi, in timp ce ALDE a schimbat ministrul Energiei. Din noul Cabinet vor face parte si ministri cu probleme penale: Radu Oprea, cel care va prelua ministerul IMM-urilor, este trimis in judecata pentru evaziune fiscala, iar Rovana Plumb, noul ministru al Fondurilor Europene, a…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini. Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un "foc de avertisment", scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- Premierul desemnat Viorica Dancila spune ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. Ea a raspuns astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor: daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern.

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Dragnea: Membrii PSD cercetati penal pot face parte din viitorul Cabinet. Noi facem Guvernul Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, dupa sedinta CExN, ca membrii PSD cercetati penal pot face parte din viitorul Cabinet Dancila, el aratand ca social-democratii au decis sa isi faca ei insisi…

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de 21, cu peste 5.640 de utilizatori, in continuare actionand pentru remedierea avariilor 12 echipe…

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- La inceputul anului 2018, in evidenta IPJ Alba se aflau 105 persoane urmarite national, 66 dintre ele condamnate la inchisoare sau cu mandate de arestare, restul disparuti de la domiciliu. Din total, 72 de persoane erau date si in urmarire internationala. Dintre cei 66 de condamnati sau arestati, 60…

- Peste 400 de persoane au venit, luni, la Muzeul Municipiului Iasi pentru a vizita Muzeul Iluziilor, pe lista de rezervare fiind deja inscrise aproximativ 3.000 de persoane. Adrian Filpisan, organizatorul Muzeului Iluziilor, a declarat ca in cadrul expozitiei vizitatorii pot afla cat mai multe informatii…

- Pe langa restructurarea Guvernului si organizarea unui congres, social-democratii pregatesc inca o decizie importanta. PSD vrea sa indulceasca criteriile de integritate pentru membrii sai. Liderii formatiunii sunt gata sa modifice Statutul partidului pentru a le permite membrilor cu probleme penale…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Liniștea aparenta de la inceputul anului 2018 ascunde o serie de furtuni care vor aduce demisii in lanț și o schimbare imensa in interiorul PSD și al Guvernului.Prima demisie de rasunet din Guvern a agitat deja apele in PSD. Doina Pana a eliberat locul de la ministerul Apelor si Padurilor,…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea a mentionat ca, in urma celor citite in dosar, ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi…

- Guvernul si Parlamentul au operat in anul 2017 o serie de modificari de taxe si impozite pentru firme, care se aplica in anul 2018. Unele au fost adoptate de Guvern si modificate de Parlament pe ultima suta de metri, iar altele nu au mai apucat sa fie schimbate de senatori si deputati in timp util,…

- Petrecerea de Revelion organizata la o pensiune din Alba Iulia a fost incheiata la spital pentru 19 persoane, care au participat la chef. Ele au acuzat probleme digestive. Situatia s-a inregistrat la o pensiune din localitatea Oarda de Jos, parte componenta a municipiului Alba Iulia. Mai multe persoane…

- Documente atasate: Lista ghidurilor lansate in lunile noiembrie și decembrie "Concentrarea puternica din ultima perioada pe lansarea tuturor finanțarilor europene, pe evaluarea proiectelor depuse și semnarea contractelor incepe sa dea roade. Recuperam intarzierile și, simultan, ne pregatim pentru…

- „PSD este incapabil sa duca Romania intr-o directie de dezvoltare, aratand exact ceea ce ne-a aratat pe tot parcursul anului, ca singura preocupare exclusiva si unica este sabotarea justitiei si rezolvarea unor probleme personale ale oamenilor din camarila PSD, incepand cu presedintele Liviu Dragnea.…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Ieri-dimineata mascatii au intrat in sediul Registrului Auto Roman filiala Iasi. Nimeni nu a suflat o vorba despre actiune, cu toate ca procurorii au stat cateva ore bune in sedu. Surse ale reporterilor au dezvaluit ca in spatele acestor descinderi s-ar ascunde mafia programarilor. Este stiut faptul…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din Buzau a fost retinut marti, dupa ce si-a ucis sotia in varsta de 54 de ani, care a parasit domiciliul conjugal in urma cu cateva saptamani. Barbatul, avand ocupatia de taximetrist, fara antecendente penale, a injunghiat-o pe femeie, care a intentat proces de divort,…