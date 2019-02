Comisia Europeană, decizie privind calculul amenzilor Executivul comunitar a anuntat ca va modifica respectiva metoda in urma unei sentinte a CJUE, instanta care i-a cerut sa revizuiasca modul in care masoara ponderea institutionala a unui stat membru in cadrul UE, pondere ce este unul dintre factorii luati in calcul la stabilirea amenzii. Atunci cand Comisia Europeana trimite o tara in fata CJUE, ea propune in acelasi timp o sanctiune despre care considera ca aceasta instanta ar trebui s-o impuna acelei tari daca estimeaza ca ea este vinovata. In calculul acestei sume Bruxelles-ul foloseste un algoritm care include gravitatea incalcarii, durata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

