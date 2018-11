Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeama solicita Romaniei și Bulgariei sa puna integral in aplicare legislația UE privind blocarea temporara (inghețarea) și confiscarea extinsa, cele doua țari avand la dispoziție doua luni pentru a raspunde, transmite Mediafax.Directiva instituie norme minime privind inghețarea…

- Comisia Europeana a trimis joi un aviz motivat autoritatilor din Romania si Bulgaria in care solicita celor doua state sa puna integral in aplicare legislatia UE privind blocarea temporara (inghetarea) si confiscarea instrumentelor si a produselor infractiunilor savarsite in UE (Directiva 2014/42/UE),…

- In prima parte a anului 2017 (luna mai) Comisia Europeana a dat in judecata Romania pentru neinchiderea a 68 de depozite de gunoi care incalcau o directiva europeana privind mediul și care nu au primit autorizație care sa le permita sa funcționeze in continuare. Astfel, joi 18 octombrie 2018, Curtea…

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…