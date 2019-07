Stiri pe aceeasi tema

- UNTRR solicita suportul eurodeputatilor romani pentru desecretizarea scrisorii primite de autoritatile romane de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), scrie news.ro.…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, suspendarea din functie a fostului sef al DNA Ploiesti Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie SIIJ pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva, informeaza agerpres.Pe 15 iulie, Lucian Onea a fost trimis…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Ministerului Transporturilor (MT) suplimentarea bugetului alocat in 2019 restituirii supraaccizei pentru transportatorii rutieri, pentru a putea acoperi toate cererile din…

- Organizația Animals Internațional da in judecata Guvernul Romaniei pentru tortura planificata asupra animalelor! Joi dimineața, 11 iulie, la ora 8:38 Nava Al Shuwaikh a sosit in portul Midia și a inceput incarcarea cu oi 24 de ore mai tarziu: cel puțin 70.000 de oi cu destinația Golful Persic.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, vineri, achitarea lui Eugen Stoina, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu, trimis in judecata de Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru savarsirea infractiunii sustragere de la prelevarea de mostre biologice, dupa…

- "Nivelul poluarii din aglomerarea urbana Iasi depaseste in fiecare an pragul critic. Astfel, in primele patru luni din 2019, conform rapoartelor publicate de Agentia pentru Protectia Mediului din Iasi, a fost depasita de doua ori limita maxima admisa pentru tot anul 2019, respectiv 71 de depasiri la…

- Cota Dunarii a ajuns miercuri, 12 iunie, la 572 de centimetri, cu 12 centimetri peste cota de atentie. Varful viiturii va fi atins pe 14-15 iunie. Reprezentantii ISU au transmis deja atentionari catre firmele care au activitati in zona fluviului.

- Trei soldati ucraineni au fost ucisi in estul tarii in confruntari cu separatistii prorusi, cele mai sangeroase de la investirea noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat miercuri armata, cu cateva ore inainte de negocierile de pace, transmite AFP potrivit Agerpres In vizita la Bruxelles,…