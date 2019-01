Comisia Europeană dă cartonaş României, legislaţia trebuie modificată de urgenţă Conform acestor norme, autoritatile vamale au la dispozitie trei ani pentru a comunica debitorului o datorie. In cazul in care datoria vamala ia nastere ca rezultat al unei fapte penale, autoritatile vamale au la dispozitie zece ani pentru a comunica. Legislatia vamala nationala romana prevede ca datoria vamala nu poate fi comunicata debitorului dupa cinci ani de la momentul la care a luat nastere datoria vamala, indiferent daca a luat nastere ca rezultat al unei fapte penale. De asemenea, aceasta dispozitie nu respecta perioada de trei ani pentru comunicarea datoriei vamale definita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

