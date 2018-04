Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a dezbatut miercuri, 4 aprilie, aplicarea principiului subsidiaritații și proporționalitații in elaborarea legislației europene. Inițiativa dezbaterii aparține deputatului PSD Roxana Minzatu care a participat, in 26 martie 2018, la lucrarile Grupului…

- Procesul de separare a Marii Britanii de Uniunea Europeana merge inainte, domeniile de internet fiind urmatorul camp de batalie intre cele doua parti. Comisia Europeana a anuntat ca va anula toate domeniile cu extensia .eu care expira, fara posibilitatea de a prelungi valabilitatea lor in cazul cetatenilor…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi și Libertați, i-a raspuns Sabinei Iosub, in urma dezvaluirilor facute de Antena 3, privind ”listele negre” de la Bruxelles.Victor Ponta ii raspunde lui Adrian Nastase: Crin Antonescu a anunțat public și exact asta a facut…

- Grupul ArcelorMittal face demersuri pentru cumpararea Combinatului Ilva, din Italia, considerat cel mai mare combinat siderurgic din Europa, dar ar putea fi obligat de Uniunea Europeana sa vanda cateva unitati pe care le detine in prezent, daca se va stabili ca odata cu preluarea colosului italian…

- Combinatul siderurgic din Galați ar putea fi vandut de compania ArcelorMittal. Tranzacția ar putea avea loc pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa. Grupul ArcelorMittal vrea sa achizitioneze cel mai mare mare combinat din Europa, dar Uniunea Europeana i-ar putea impune sa…

- Cu putin timp de expirarea termenului dat de Comisia Europeana, guvernul polonez a trimis, ieri, raspunsul la obiectiile UE privind reforma judiciara, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP.

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…

- Guvernul sloven a luat aceasta decizie dupa ce Croatia a refuzat sa implementeze o hotarare a Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga privind solutionarea acelui litigiu teritorial aparut dupa ce ambele state s-au separat de fosta Iugoslavie in anul 1991. Intrucat a trecut termenul de…

- 'Astazi avem o Polonie suverana si independenta care, cred in acest lucru, va fi un stat unde vom trai din ce in ce mai bine. Vorbiti despre aceasta copiilor vostri', a spus seful statului polonez in discursul sustinut la Kamienna Gora, in Silezia Inferioara. 'Pentru ca, adesea, oamenii ne spun:…

- In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat de asemenea garantii ca nu exista o "oboseala" din partea Uniunii Europene, dupa cum au demonstrat-o deciziile blocului comunitar de a prelungi sanctiunile impotriva Rusiei si de a oferi asistenta financiara Ucrainei.Uniunea Europeana a anuntat…

- Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a preveni frauda dupa ce a fost avertizata de problema de catre biroul anti-frauda al UE, OLAF, in 2017.Astfel, incepe un proces care s-ar putea incheia la Curtea Europeana de Justitie. Departamentul Guvernului britanic care…

- Reformele au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge inclusiv la sanctiuni, executivul de la Varsovia avertizand insa ca in opinia sa eventuale sanctiuni nu ar face decat sa amplifice sentimentele eurosceptice, transmit…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Ultimele evenimente din politica romaneasca nu au ramas fara ecou la Bruxelles. Comisia Europeana a venit cu un punct de vedere dupa ce Ministrul Justiției a solicitat revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Astfel, de la Bruxelles mesajul este unul clar și de susținere a acesteia. Mai mult,…

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana, potrivit inews.co.uk. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- A fost elaborat un nou document al Comisiei Europene privind viitorul buget al Uniunii, conform caruia platile mijloacelor financiare vor fi conditionate de statul de drept - anunta Polskie Radio. In ianuarie acest an, comisarul Uniunii pentru problemele justitiei, Vera Jourova, a confirmat oficial…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens. …

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Trimisul special al AGEPRES, Ionut Mares, transmite: Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- Milioane de europeni, mai ales cei din minoritati dezavantajate, cum ar fi comunitatile de romi din Europa de Est, nu au acces la apa potabila. Cu toate acestea, analiza Comisiei Europene arata ca si statele membre in care apa potabila se poate gasi in spatiile publice folosesc prea multe sticle…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Viorica Dancila la numirea in functie, transmitandu-i totodata ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept si prin…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si în mod adecvat în cazul în care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea,…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au semnat, miercuri, o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans in care explica faptul ca dezbaterea legilor justitiei s-a…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar. Citeste si: Dezvaluiri SOC dupa lovitura DEVASTATOARE primita de DIICOT:…

- Republica Moldova nu are o perspectiva clara de integrare in Uniunea Europeana, motivul fiind razboaiele interminabile a clasei politice in perioadele de instabilitate a tarii. Declaratia a fost facuta de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, in cadrul unui interviu pentru Deschide.md.

- directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare si agregatele de racire pentru realizarea confortului Cea mai recenta dintr-o serie de implementari esalonate sub egida Comisiei Europene in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de carbon in intreaga Europa, Directiva privind…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Comisia Europeana nu are intenția de a suspenda regimul fara vize a Republicii Moldova, cu referire la declarațiile lui Dimitris Avramopoulous, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie. Solicitat de UNIMEDIA, ministerul a venit cu o reacție mai detaliata privind primul raport…

- Comisia Europeana a prezentat la 20 decembrie 2017 un raport Parlamentului European si Consiliului European despre functionarea regimului liberalizat de vize in tarile Parteneriatului Estic. Comisia a constatat ca Republica Moldova trebuie nu doar sa continue implementarea reformelor, dar si sa intreprinda…

- "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru…