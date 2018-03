Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de carti de munca, uitate la ITM Teleorman in Social / Din 2011, carțile de munca sunt doar in format electronic, astfel ca inspectorii ITM au anunțat la momentul respectiv ca angajații din Teleorman iși pot ridica vechile carnete. Deși a trecut destul timp de la trecerea cartilor…

- Situatia traficului in Teleorman, la ora 8.00 in Eveniment / Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca marti, 27 februarie, la ora 08:00, circulatia este oprita pe 3 drumuri nationale din judetul Teleorman: DN 65E Roșiorii de Vede –Furculești; DN 51 Alexandria-Izvoarele;…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- O ambulanța care transporta o femeie gravida la spital, blocata in zapada in Eveniment / Viscolul, ninsoarea abundenta și vantul puternic au avut urmari si in judetul Teleorman unde, in cursul noptii de 25 spre 26 februarie, intre localitațile Botoroaga și Moșteni, un autobuz in care se aflau patru…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Judetul Teleorman are peste 55.000 de salariati; mai mult de jumatate lucreaza in domeniul serviciilor in Economie / Judetul Teleorman avea 381.051 de locuitori la 1 iulie 2017, potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, iar in luna noiembrie a anului 2017, erau inregistrati…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Cei care fac cumparaturi online vor avea un acces transfrontalier mai larg și mai ușor la produse, rezervari de hoteluri, inchirieri de mașini, festivaluri de muzica sau bilete de intrare la parcuri de distracții din alte state UE. Noile reguli vor interzice ”blocarea geografica” a cumparatorilor care…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Termenul de depunere a formularului 600, amanat pana la 31 martie in Economie / In urma unei intalniri pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut-o luni dimineata cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-ar fi stabilit ca termenul de depunere a formularului 600 sa fie amanat pana la 31 martie…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Batrana de 91de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Accident rutier cu victime pe DN6, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe Drumul Ntional 6, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, informeaza purtatorul de cuvant al ISU A.D. Ghica Teleorman,…

- Pe santatracker.google.com, utilizatorii vizioneaza, joaca, exploreaza taramuri inzapezite. Ei il pot cauta pe Mos Craciun pe aeroportul de la Polul Nord, afla care sunt traditiile de sarbatori in diverse parti ale globului, pot avea acces in laboratorul de programe unde realizeaza personaje importante…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Teleormanean arestat dupa ce a furat cutia milei dintr-o manastire din Galati in Eveniment / Un barbat de 33 de ani, din Teleorman, a fost arestat preventiv dupa ce a furat dintr-o manastire din Galati cutia milei in care erau aproape 400 de lei. Teleormaneanul a fost depistat de politisti…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Actiune de prevenire a accidentelor rutiere, demarata de IPJ Teleorman in Eveniment / 79 de accidente rutiere grave, soldate cu 28 morti, 64 raniti grav si 37 raniti usor, s-au produs, la nivelul judetului, in cele 11 luni scurse din anul 2017, potrivit reprezentantilor IPJ Tleorman. In acest…

- Unul dintre elevii implicati in agresarea unei profesoare de la Scoala Poroschia, arestat pentru 30 de zile in Eveniment / Elevul de 16 ani, care apare in imaginile difuzate in presa drept cel mai agresiv, a fost reținut pentru 24 de ore miercuri, 6 decembrie, iar joi, 7 decembrie, pe numele acestuia…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters.…

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Un batran din Licuriciu și-a pierdut viața intr-un incendiu in Eveniment / Un batran in varsta de 82 de ani si-a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit la locuinta sa din Licuriciu, in dimineata zilei de luni, 4 decembrie, informeaza ISU “A.D. Ghica”. Pompierii militari din…