Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat patru banci ca este posibil sa fi incalcat reglementarile UE privind concurenta, in conditiile in care Executivul comunitar investigheaza posibila formare a unui cartel pe piata tranzactionarii bondurilor, transmit MarketWatch, Reuters si site-ul cityam.com. In…

- Piata bursiera din Romania a scazut miercuri cu 12%, indreptandu-se spre cea mai slaba zi inregistrata vreodata, dupa ce Guvernul a anuntat planuri soc privind taxarea activelor bancare si plafonarea pretului gazelor, transmite Reuters. Decizia a anulat imediat ceea ce fusese una din pietele europene…

- in ceea ce priveste creditarea companiilor In acelasi timp, mentionam ca autoritatea de concurenta are in derulare doua investigatii declansate din oficiu, pe piata serviciilor de leasing operational si pe piata de leasing financiar si a creditului de consum din Romania. In cadrul investigatiilor s-au…

- Economia Italiei s-a contractat in trimestrul trei din 2018, pentru prima data in ultimii patru ani, din cauza scaderii cererii pe plan intern, arata datele revizuite publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Scăderea trimestrială…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, Consiliului sa adopte o recomandare revizuita pentru ca Romania sa isi corecteze abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO). “Comisia a constatat că nu au fost luate măsuri eficace ca…

- Romania poate deveni competitiva si atractiva pe piata unica daca investeste in resursa umana, gaseste masurile necesare pentru pastrarea acesteia in tara si asigura cele mai bune practici europene pentru investitiile publice si private, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- ING Bank se concentreaza pe realizarea tranzacțiilor online de luni, 29 octombrie, inchizand toate casieriile fizice și transformand sucursalele in unitati de tipul self-service, informeaza Mediafax.

- Romania poate realoca spre credite bancare pentru firme mici și mijlocii și pentru achiziția de ambulanțe 222 de milioane de euro ramași necheltuiți in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, dupa ce Comisia Europeana a aprobat modificarea POR.