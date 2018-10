Comisia Europeana a cerut marti "tot adevarul" in legatura cu uciderea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia in urma cu un an, precum si cu uciderea ziaristului slovac Jan Kuciak in acest an, subliniind necesitatea de a apara libera exprimare si mass-media, informeaza dpa.



Caruana Galizia, o voce critica fata de guvernul de centru-stanga din Malta, a fost ucisa la 16 octombrie 2017 de o bomba plasata sub scaunul masinii sale. Ea investiga impactul scandalului de evaziune fiscala Panama Papers, in care era implicat seful biroului prim-ministrului, precum si un ministru al guvernului…