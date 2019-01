Comisia Europeană cere SUA să nu impună noi tarife sau taxe asupra exporturilor UE, inclusiv autoturisme Declaratia comuna clarifica, de asemenea, faptul ca aceste discutii se bazeaza pe conditia ca SUA sa nu impuna noi tarife sau taxe asupra exporturilor UE, inclusiv asupra autoturismelor si a pieselor de schimb pentru autoturisme. De asemenea, Comisia clarifica si faptul ca incheierea negocierilor privind eliminarea tarifelor la produsele industriale depinde de eliminarea de catre SUA a masurilor lor actuale privind otelul si aluminiul din UE, care sunt in vigoare din iunie 2018. Discutiile purtate in cursul primelor cateva luni s-au concentrat asupra modului in care se pot obtine rezultate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

